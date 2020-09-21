Caixa paga auxílio emergencial a 1,6 milhão do Bolsa Família nesta terça

Beneficiários do Bolsa Família recebem valor em dinheiro. Já os informais recebem pela poupança social digital Caixa Tem Crédito: Siumara Gonçalves

Caixa Econômica Federal paga, nesta terça-feira (22), a sexta parcela do auxílio emergencial para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família. Serão contempladas com o valor de R$ 300  sendo R$ 600 para mães que são chefes de família  pessoas com Número de Identificação Social (NIS) final 4.

O pagamento da sexta parcela para o Bolsa Família começou no último dia 17 e vai até 30 de setembro, de acordo com o número final do NIS (veja calendário abaixo), totalizando 16 milhões de pessoas, integrantes de 12 milhões de famílias inscritas no programa.

Quem já recebe um benefício superior aos R$ 300 vai manter o valor maior. Somente aqueles que recebem uma quantia menor, que é a maioria dos atendidos pelo programa, devem ser contemplados com o valor do auxílio.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA

Confira as datas de pagamento

17 de setembro - NIS final 1

18 de setembro - NIS final 2

21 de setembro - NIS final 3

22 de setembro - NIS final 4

23 de setembro - NIS final 5

24 de setembro - NIS final 6

25 de setembro - NIS final 7

28 de setembro - NIS final 8

29 de setembro - NIS final 9

30 de setembro - NIS final 0

PARCELAS DOS CICLOS DE PAGAMENTO DA CAIXA

Nesta terça-feira (22), também será liberado o saque em dinheiro para 3,5 milhões de pessoas nascidas em fevereiro, que receberam o crédito do segundo ciclo de pagamentos no último dia 2.

(Veja calendário abaixo) Já na quarta-feira (23), o benefício será creditado em conta poupança digital para 3,9 milhões de nascidos em agosto. São informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que recebem o depósito de parcelas de R$ 600 do segundo ciclo de pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem

A parcela de cada um vai depender de quando teve o benefício aprovado. Quem recebeu pela primeira vez em abril, por exemplo, vai receber agora a quinta parcela do auxílio, que também é a última no valor de R$ 600. Para esse grupo, o saque em dinheiro é liberado em datas diferentes, de acordo com o mês de nascimento. Antes disso, o valor pode ser movimentado apenas pela conta digital para o pagamento de boletos e contas com uso de QR Code.

MUDANÇAS APÓS A PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO

Quem tem direito ao auxílio receberá o pagamento novas parcelas de R$ 300, previstas até dezembro, de forma automática, sem necessidade de recadastramento. Algumas regras para a continuidade do benefício, entretanto, foram alteradas.

Cidadãos que eram elegíveis ao auxílio emergencial e que passaram a ter vínculo empregatício após o início do recebimento do benefício não terão direito aos R$ 300, bem como aqueles que obtiveram benefício previdenciário ou assistencial, do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal no período.

Outra mudança para a elegibilidade está nos rendimentos recebidos pelo beneficiário. A concessão dos R$ 300 levará em conta a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2019, não mais de 2018, como foi considerado na Lei 13.982/2020. Fica impedido de receber os valores quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; possua bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil; tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil.