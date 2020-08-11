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Benefício de R$ 600

Caixa paga auxílio a 3,8 milhões de nascidos em julho nesta quarta

São beneficiários que estão recebendo diferentes parcelas conforme o ciclo de pagamentos e também  novos aprovados. Inicialmente, dinheiro será creditado na conta digital Caixa Tem. Confira o calendário de saques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 18:44

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 18:44

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa vai pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para cerca de 3,9 milhões de beneficiários nesta quarta-feira (12). Recebem 3,8 milhões de nascidos em julho, que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício, e 98 mil novos aprovados do auxílio, que também fazem aniversário em julho e vão receber pela primeira vez. Confira as datas de deposito e saque nos calendários da matéria.
Entre os novos aprovados, terão direito a receber os que fizeram procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho de 2020.  Neste momento, recebem todos os nascidos em julho.

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A primeira parcela do beneficio será depositada em poupança social digital aberta em nome do beneficiário. O valor estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em dinheiro será liberado somente a partir do dia 27 de agosto.
Segundo o Ministério da Cidadania, o beneficiário que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020 e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais, também receberá o crédito da terceira e quarta parcelas conforme esse calendário. Confira as datas abaixo.
 Os nascidos em julho que recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa também terão os pagamentos realizados nesta quarta (12). Ao todo, serão contemplados 3,8 milhões de beneficiários, que estão em diferentes estágios de pagamento.
Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril, agora receberá a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. Além dos que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020 e que vão receber a primeira parcela.

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Nesse primeiro momento, não será possível sacar o dinheiro. O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Só a partir do dia 27 de agosto é que saques e transferências serão liberados. Confira o calendário com as datas dos ciclos abaixo.

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