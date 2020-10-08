Caixa paga auxílio a 3,6 milhões de nascidos em abril nesta sexta

Dentre os que recebem nesta sexta, estão 2,2 milhões de pessoas que tiveram a primeira parcela creditada em abril e agora já estão recebendo a sexta, que é uma extensão do auxílio, no valor de R$ 300. Já os 1,4 milhão restantes tiveram o benefício aprovado nos meses seguintes e ainda estão recebendo diferentes parcelas no valor de R$ 600, ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família. Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.