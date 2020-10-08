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Ajuda emergencial

Caixa paga auxílio a 3,6 milhões de nascidos em abril nesta sexta

Dinheiro será creditado em conta poupança digital. Para 2,2 milhões de pessoas, o valor já é de R$ 300, referente à 6ª parcela do benefício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 18:00

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:00

R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
Entre os beneficiários, ainda há quem está recebendo parcelas de R$ 600 Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta sexta-feira (9), a Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial do governo federal para 3,6 milhões de pessoas nascidas em abril. O valor será creditado em poupança digital social, seguindo o ciclo 3 do calendário de pagamentos do benefício.
Dentre os que recebem nesta sexta, estão 2,2 milhões de pessoas que tiveram a primeira parcela creditada em abril e agora já estão recebendo a sexta, que é uma extensão do auxílio, no valor de R$ 300. Já os 1,4 milhão restantes tiveram o benefício aprovado nos meses seguintes e ainda estão recebendo diferentes parcelas no valor de R$ 600, ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família.  Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.
Já no domingo (11), recebem 3,8 milhões de nascidos em maio. Desses, 2,3 milhões já estão recebendo a extensão do benefício, no valor de R$ 300.
O saque em dinheiro, tanto para quem recebe nesta sexta como no domingo, só estará disponível no dia 21 de novembro. Até lá, o dinheiro poderá ser movimentado somente em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.

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SAQUE EM DINHEIRO

A partir desta quinta-feira (8), 4 milhões de pessoas nascidas em julho, que receberam as parcelas do segundo ciclo de pagamentos, ficam liberadas para sacar em espécie o dinheiro que ainda não utilizaram na conta digital.
Na próxima terça-feira (13), o saque em dinheiro será possível para 4 milhões de nascidos em agosto.

Veja abaixo o calendário de cada ciclo:

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