Caixa paga auxílio a 3,6 milhões de nascidos em abril nesta sexta

Nesta sexta-feira (9), a Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial do governo federal para 3,6 milhões de pessoas nascidas em abril. O valor será creditado em poupança digital social, seguindo o ciclo 3 do calendário de pagamentos do benefício.
Dentre os que recebem nesta sexta, estão 2,2 milhões de pessoas que tiveram a primeira parcela creditada em abril e agora já estão recebendo a sexta, que é uma extensão do auxílio, no valor de R$ 300. Já os 1,4 milhão restantes tiveram o benefício aprovado nos meses seguintes e ainda estão recebendo diferentes parcelas no valor de R$ 600, ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família. Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.
Já no domingo (11), recebem 3,8 milhões de nascidos em maio. Desses, 2,3 milhões já estão recebendo a extensão do benefício, no valor de R$ 300.
O saque em dinheiro, tanto para quem recebe nesta sexta como no domingo, só estará disponível no dia 21 de novembro. Até lá, o dinheiro poderá ser movimentado somente em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.
SAQUE EM DINHEIRO
A partir desta quinta-feira (8), 4 milhões de pessoas nascidas em julho, que receberam as parcelas do segundo ciclo de pagamentos, ficam liberadas para sacar em espécie o dinheiro que ainda não utilizaram na conta digital.
Na próxima terça-feira (13), o saque em dinheiro será possível para 4 milhões de nascidos em agosto.