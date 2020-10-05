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Benefício emergencial

Caixa paga auxílio a 3,3 milhões de nascidos em fevereiro nesta segunda

Há pessoas que já estão recebendo a sexta parcela, no valor de R$ 300, e também quem ainda está recebendo as anteriores, de R$ 600. Valor será creditado em conta poupança social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 21:05

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 21:05

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal paga, nesta segunda-feira (5), o auxílio emergencial do governo federal para 3,3 milhões de pessoas nascidas em fevereiro. O valor será creditado em poupança digital social, seguindo o ciclo 3 do calendário de pagamentos do  benefício.
Entre os que serão contemplados nesta segunda-feira, há 2,1 milhões que receberam a primeira parcela em abril e agora já começam a receber a sexta, que é uma extensão do auxílio, no valor de R$ 300. Já os 1,2 milhão restantes tiveram o benefício aprovado posteriormente e ainda estão recebendo o valor mensal de R$ 600, ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família.  Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.
O saque em dinheiro para esses grupos só estará disponível no dia 7 de novembro. Até lá, o dinheiro poderá ser movimentado somente em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.
Já nesta terça-feira (6), 3,9 milhões de pessoas nascidas em junho, que receberam as parcelas do segundo ciclo de pagamentos, poderão sacar em espécie o dinheiro que ainda não tiverem utilizado na conta digital.
Na quarta-feira (7), segue o calendário do ciclo 3, com o crédito do benefício na conta digital de 3,8 milhões de nascidos em março  sendo que 2,3 milhões já recebem a sexta parcela, de R$ 300.

Veja abaixo o calendário de cada ciclo:

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