Caixa paga auxílio a 3,3 milhões de nascidos em fevereiro nesta segunda

Entre os que serão contemplados nesta segunda-feira, há 2,1 milhões que receberam a primeira parcela em abril e agora já começam a receber a sexta, que é uma extensão do auxílio, no valor de R$ 300. Já os 1,2 milhão restantes tiveram o benefício aprovado posteriormente e ainda estão recebendo o valor mensal de R$ 600, ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família. Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.