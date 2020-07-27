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Benefício de R$ 600

Caixa paga auxílio a 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família nesta terça

Subsídio será depositado para os beneficiários com NIS final 7. Já na quarta serão contemplados os que têm NIS com final 8. Confira calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 17:57

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 17:57

Pagamento em dinheiro
Benefício é fundamental para a renda das famílias em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Siumara Gonçalves
A quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 7  será depositada nesta terça-feira (27), pela Caixa Econômica Federal. As mais de 1,9 milhão de pessoas no Brasil, que compõem 1,3 famílias, já poderão também realizar o saque em dinheiro. Confira na matéria o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos.
Além da quarta parcela que começou ser liberada no dia 20, e vai ser paga até o dia 31 de julho, os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais uma parcela de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família. O quinto lote será pago entre os dias 18 e 31 de agosto.

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Esses beneficiários recebem o valor do auxílio por meio do cartão do programa, o Cartão Cidadão ou por crédito em conta. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário de acordo com o número final do NIS. Veja as datas de pagamento no calendário abaixo.
No total, a Caixa pretende liberar R$ 15,2 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial de mais de 19,2 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. 

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