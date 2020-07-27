Caixa paga auxílio a 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família nesta terça

A quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 7 será depositada nesta terça-feira (27), pela Caixa Econômica Federal. As mais de 1,9 milhão de pessoas no Brasil, que compõem 1,3 famílias, já poderão também realizar o saque em dinheiro. Confira na matéria o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos.
Além da quarta parcela que começou ser liberada no dia 20, e vai ser paga até o dia 31 de julho, os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais uma parcela de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família. O quinto lote será pago entre os dias 18 e 31 de agosto.
Esses beneficiários recebem o valor do auxílio por meio do cartão do programa, o Cartão Cidadão ou por crédito em conta. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário de acordo com o número final do NIS. Veja as datas de pagamento no calendário abaixo.
No total, a Caixa pretende liberar R$ 15,2 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial de mais de 19,2 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício.