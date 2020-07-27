Caixa paga auxílio a 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família nesta terça

Benefício é fundamental para a renda das famílias em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Siumara Gonçalves

Além da quarta parcela que começou ser liberada no dia 20, e vai ser paga até o dia 31 de julho, os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais uma parcela de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família. O quinto lote será pago entre os dias 18 e 31 de agosto.

Esses beneficiários recebem o valor do auxílio por meio do cartão do programa, o Cartão Cidadão ou por crédito em conta. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário de acordo com o número final do NIS. Veja as datas de pagamento no calendário abaixo.