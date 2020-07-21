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Benefício de R$ 600

Caixa paga 4ª parcela do auxílio a 1,9 milhão do Bolsa Família nesta quarta

Pagamento será para beneficiários com NIS final 3. Já na próxima quinta serão contemplados os que têm NIS com final 4. Confira calendário

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 19:45
Pagamento em dinheiro
Saque em dinheiro é liberado no mesmo dia Crédito: Siumara Gonçalves
A quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os  beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 3 será paga nesta quarta-feira (22). Para este grupo, composto por 1,9 milhão de pessoas no Brasil, de cerca de 1,3 milhão de famílias, o saque já pode ser feito em dinheiro. Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.
De acordo com o governo federal, os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família. Dessa forma, a quarta parcela será paga entre os dias 20 e 31 de julho e a quinta parcela, entre os dias 18 e 31 de agosto.

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Quem é beneficiário do Bolsa Família recebe o valor do auxílio por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário de acordo com o número final do NIS. 
Ao todo, a Caixa fará o pagamento do auxílio emergencial para mais de 19,2 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. Ao todo, serão disponibilizados R$ 15,2 bilhões.

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