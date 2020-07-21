Caixa paga 4ª parcela do auxílio a 1,9 milhão do Bolsa Família nesta quarta

A quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 3 será paga nesta quarta-feira (22). Para este grupo, composto por 1,9 milhão de pessoas no Brasil, de cerca de 1,3 milhão de famílias, o saque já pode ser feito em dinheiro. Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.
De acordo com o governo federal, os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família. Dessa forma, a quarta parcela será paga entre os dias 20 e 31 de julho e a quinta parcela, entre os dias 18 e 31 de agosto.
Quem é beneficiário do Bolsa Família recebe o valor do auxílio por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário de acordo com o número final do NIS.
Ao todo, a Caixa fará o pagamento do auxílio emergencial para mais de 19,2 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. Ao todo, serão disponibilizados R$ 15,2 bilhões.