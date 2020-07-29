Caixa paga 4ª parcela do auxílio a 1,9 milhão do Bolsa Família nesta 5ª

Benefício é fundamental para a renda das famílias em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Siumara Gonçalves

Número de Identificação Social (NIS) final 9 será depositada nesta quinta-feira (30), pela Confira no final da matéria o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos. A quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família comserá depositada nesta quinta-feira (30), pela Caixa Econômica Federal . Serão mais de 1,9 milhão de pessoas beneficiadas no país, correspondentes a 1,3 milhão de famílias, que já poderão também realizar o saque em dinheiro.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o valor do auxílio por meio do cartão do programa, o Cartão Cidadão ou por crédito em conta. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro.

Essa é a penultima etapa de pagamentos da quarta parcela. A ultima será feita nesta sexta (31), para os beneficiários com NIS final 0.

Além da quarta parcela, esses beneficiários vão receber mais uma parcela de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família. O quinto lote será pago entre os dias 18 e 31 de agosto.