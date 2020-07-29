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Benefício de R$ 600

Caixa paga 4ª parcela do auxílio a 1,9 milhão do Bolsa Família nesta 5ª

Valor será depositado para beneficiários com NIS final 9. Já na sexta, serão contemplados os que têm NIS com final 0. Confira calendário

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 18:26
Pagamento em dinheiro
Benefício é fundamental para a renda das famílias em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Siumara Gonçalves
A quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 9  será depositada nesta quinta-feira (30), pela Caixa Econômica Federal. Serão mais de 1,9 milhão de pessoas beneficiadas no país, correspondentes a 1,3 milhão de famílias, que já poderão também realizar o saque em dinheiro. Confira no final da matéria o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos.
Os beneficiários do Bolsa Família recebem o valor do auxílio por meio do cartão do programa, o Cartão Cidadão ou por crédito em conta. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro.
Essa é a penultima etapa de pagamentos da quarta parcela. A ultima será feita nesta sexta (31), para os beneficiários com NIS final 0.
Além da quarta parcela, esses beneficiários  vão receber mais uma parcela de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família. O quinto lote será pago entre os dias 18 e 31 de agosto.

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No total, a Caixa pretende liberar R$ 15,2 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial de mais de 19,2 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. Confira o calendário de pagamentos abaixo.

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