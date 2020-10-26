AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Nesta terça-feira

Caixa libera saque do auxílio para 3,8 milhões de nascidos em dezembro

Esta é a última data de saque no ciclo 2 de pagamentos do governo federal. Veja todos os calendários do benefício

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 18:13
Fila na agência da Caixa para receber o Auxílio Emergencial do Governo Federal
Fila para saque do auxílio emergencial Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (27) o auxílio emergencial para 3,8 milhões de pessoas. O benefício criado pelo governo federal poderá ser sacado pelos nascidos em dezembro, seguindo o ciclo 2 do calendário de saque do recursos.
Esse ciclo contempla os trabalhadores informais ou desempregados que tiveram o benefício depositado na poupança digital da Caixa entre 28 de agosto e 30 de setembro.
Até então, o dinheiro só podia ser movimentado em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.
Na próxima quarta-feira (28), o auxílio será depositado em conta digital para os nascidos em outubro, seguindo o ciclo 3 do calendário de liberação dos recursos.
Entre os trabalhadores que serão contemplados estão 2,3 milhões de pessoas que tiveram a primeira parcela creditada em abril e agora já estão recebendo a sexta. A extensão do auxílio foi fixada no valor de R$ 300.
Já o 1,5 milhão restante teve o benefício aprovado nos meses seguintes e ainda está recebendo diferentes parcelas no valor de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família). Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.

Veja abaixo o calendário de cada ciclo:

Veja Também

Casagrande propõe força-tarefa para bancar auxílio emergencial

Efeitos da pandemia: número de desempregados no ES chega a 253 mil

77% dos profissionais afastados na pandemia já voltaram ao trabalho no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/06/2026
Salah, Egito
Salah comanda virada e Egito lidera o Grupo G da Copa do Mundo
Uruguai e Cabo Verde empataram em 2 a 2 pela segunda rodada da Copa do Mundo
Uruguai empata com Cabo Verde e se complica na Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados