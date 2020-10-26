Caixa libera saque do auxílio para 3,8 milhões de nascidos em dezembro

Fila para saque do auxílio emergencial Crédito: Carlos Alberto Silva



Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (27) o auxílio emergencial para 3,8 milhões de pessoas. O benefício criado pelo governo federal poderá ser sacado pelos nascidos em dezembro, seguindo o ciclo 2 do calendário de saque do recursos.

Esse ciclo contempla os trabalhadores informais ou desempregados que tiveram o benefício depositado na poupança digital da Caixa entre 28 de agosto e 30 de setembro.



Até então, o dinheiro só podia ser movimentado em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem , como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.

Na próxima quarta-feira (28), o auxílio será depositado em conta digital para os nascidos em outubro, seguindo o ciclo 3 do calendário de liberação dos recursos.

Entre os trabalhadores que serão contemplados estão 2,3 milhões de pessoas que tiveram a primeira parcela creditada em abril e agora já estão recebendo a sexta. A extensão do auxílio foi fixada no valor de R$ 300.

Já o 1,5 milhão restante teve o benefício aprovado nos meses seguintes e ainda está recebendo diferentes parcelas no valor de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família). Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.



Veja abaixo o calendário de cada ciclo: