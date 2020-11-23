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Benefício

Caixa libera saque do auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta terça

São 3,6 milhões de trabalhadores inscritos e outros 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família que poderão receber. Veja o calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 19:09

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:09

R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
Auxílio emergencial: 700 mil ainda recebem o benefício completo, de R$ 600 ou R$ 1.200 para mães chefes de família Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do auxílio emergencial para 5,2 milhões de beneficiários em todo o país nesta terça-feira (24). Vão receber a ajuda 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 6, além de 3,6 milhões de trabalhadores inscritos que nasceram em junho e já tiveram o benefício creditado na conta poupança digital no dia 11 de novembro.
Do total de inscritos que podem sacar nesta terça, 700 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 2,9 milhões de brasileiros inscritos poderão sacar o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Já os beneficiários do Bolsa Família podem sacar normalmente com o cartão do programa. Eles vão receber a oitava parcela da extensão do auxílio.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 8ª PARCELA

  • NIS final 1 - 17 de novembro
  • NIS final 2 - 18 de novembro
  • NIS final 3 - 19 de novembro
  • NIS final 4 - 20 de novembro
  • NIS final 5 - 23 de novembro
  • NIS final 6 - 24 de novembro
  • NIS final 7 - 25 de novembro
  • NIS final 8 - 26 de novembro
  • NIS final 9 - 27 de novembro
  • NIS final 0 - 30 de novembro

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