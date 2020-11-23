Caixa libera saque do auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta terça

Auxílio emergencial: 700 mil ainda recebem o benefício completo, de R$ 600 ou R$ 1.200 para mães chefes de família Crédito: Carlos Alberto Silva

Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do auxílio emergencial para 5,2 milhões de beneficiários em todo o país nesta terça-feira (24). Vão receber a ajuda 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 6, além de 3,6 milhões de trabalhadores inscritos que nasceram em junho e já tiveram o benefício creditado na conta poupança digital no dia 11 de novembro.

Do total de inscritos que podem sacar nesta terça, 700 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).

Os outros 2,9 milhões de brasileiros inscritos poderão sacar o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

Já os beneficiários do Bolsa Família podem sacar normalmente com o cartão do programa. Eles vão receber a oitava parcela da extensão do auxílio.

O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 8ª PARCELA

NIS final 1 - 17 de novembro

NIS final 2 - 18 de novembro

NIS final 3 - 19 de novembro



NIS final 4 - 20 de novembro



NIS final 5 - 23 de novembro



NIS final 6 - 24 de novembro



NIS final 7 - 25 de novembro



NIS final 8 - 26 de novembro



NIS final 9 - 27 de novembro



NIS final 0 - 30 de novembro



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