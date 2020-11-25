Caixa libera saque do auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta quinta

A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do auxílio emergencial para 5,2 milhões de beneficiários em todo o país nesta quinta-feira (26). Vão receber a ajuda 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 8, além de 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em julho que estão nos ciclos 3 e 4 de pagamentos.
Esses ciclos contemplam os trabalhadores informais ou desempregados que tiveram o benefício depositado na poupança digital da Caixa em 16 de outubro e em 12 de novembro.
Até agora, esse dinheiro só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Agora, os usuários podem sacar os valores nas agências da Caixa.
Já os beneficiários do Bolsa Família podem sacar normalmente com o cartão do programa. Eles vão receber a oitava parcela da extensão do auxílio.
O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.
CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 8ª PARCELA
- NIS final 1 - 17 de novembro
- NIS final 2 - 18 de novembro
- NIS final 3 - 19 de novembro
- NIS final 4 - 20 de novembro
- NIS final 5 - 23 de novembro
- NIS final 6 - 24 de novembro
- NIS final 7 - 25 de novembro
- NIS final 8 - 26 de novembro
- NIS final 9 - 27 de novembro
- NIS final 0 - 30 de novembro