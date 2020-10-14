Caixa libera saque do auxílio emergencial para 4 milhões nesta quinta

Esses beneficiários estão inclusos no ciclo 2 de pagamentos e ainda receberam o valor integral de auxílio de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família). A partir deste mês, eles já devem receber o valor reduzido, de R$ 300.

O ciclo 2 inclui beneficiários que começaram a receber em maio, além de trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho; trabalhadores que fizeram a contestação de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis; e beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.

