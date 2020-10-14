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Caixa libera saque do auxílio emergencial para 4 milhões nesta quinta

São beneficiários inclusos no ciclo 2 de pagamentos, que ainda receberam o valor integral do auxílio de R$ 600. Confira o calendário completo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 18:09

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:09

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (15) os saques em dinheiro do auxílio emergencial do governo federal para 4 milhões de trabalhadores. Vão poder sacar os trabalhadores inscritos no benefício que nasceram em setembro e que já tiveram os valores creditados nas poupanças digitais no dia 25 de setembro.
Até agora, esse dinheiro só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Agora, os usuários podem sacar os valores nas agências da Caixa ou lotéricas.

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Esses beneficiários estão inclusos no ciclo 2 de pagamentos e ainda receberam o valor integral de auxílio de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família). A partir deste mês, eles já devem receber o valor reduzido, de R$ 300.
O ciclo 2 inclui beneficiários que começaram a receber em maio, além de trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho; trabalhadores que fizeram a contestação de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis; e beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.

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