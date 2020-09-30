Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,9 milhões nesta quinta

A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (1º) o saque em dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal para 3,9 milhões de pessoas. Vão poder sacar os trabalhadores inscritos que nasceram em abril e que já tiveram os valores creditados nas poupanças digitais no dia 9 de setembro (ciclo 2).
Até agora, esse dinheiro só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Agora, os usuários podem sacar os valores nas agências da Caixa.
Todos os beneficiários do ciclo 2 já tiveram o crédito em conta feito ao longo do mês de setembro. Fazem parte do grupo pessoas que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho; que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou aplicativo entre 3 de julho e 16 de agosto e foram considerados elegíveis; e beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.
Nesta quarta (30), a Caixa iniciou os depósitos para pessoas do ciclo 3 de pagamentos, de acordo com o mês de nascimento. Neste grupo está quem recebe o auxílio desde abril e, portanto, já recebe agora a extensão do benefício (no valor de R$ 300). Veja abaixo o calendário de cada ciclo: