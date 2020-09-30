Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,9 milhões nesta quinta

Todos os beneficiários do ciclo 2 já tiveram o crédito em conta feito ao longo do mês de setembro. Fazem parte do grupo pessoas que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho;

que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou aplicativo entre 3 de julho e 16 de agosto e foram considerados elegíveis; e

beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.