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Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,9 milhões nesta quinta

Beneficiários do ciclo 2 que já tiveram recursos creditados na poupança digital em setembro vão receber de acordo com o mês de nascimento. Veja o calendário completo

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 18:07
Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.
Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do auxílio emergencial Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (1º) o saque em dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal para 3,9 milhões de pessoas. Vão poder sacar os trabalhadores inscritos que nasceram em abril e que já tiveram os valores creditados nas poupanças digitais no dia 9 de setembro (ciclo 2).

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Até agora, esse dinheiro só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Agora, os usuários podem sacar os valores nas agências da Caixa.
Todos os beneficiários do ciclo 2 já tiveram o crédito em conta feito ao longo do mês de setembro. Fazem parte do grupo pessoas que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho; que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou aplicativo entre 3 de julho e 16 de agosto e foram considerados elegíveis; e beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.
Nesta quarta (30), a Caixa iniciou os depósitos para pessoas do ciclo 3 de pagamentos, de acordo com o mês de nascimento. Neste grupo está quem recebe o auxílio desde abril e, portanto, já recebe agora a extensão do benefício (no valor de R$ 300). Veja abaixo o calendário de cada ciclo:

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