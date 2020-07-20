Caixa libera saque da 3ª parcela aos nascidos em janeiro neste sábado

Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal. Crédito: Vitor Jubini

A Caixa começa neste sábado (18) a liberar o saque da 3ª parcela do auxílio emergencial. Inicialmente, terão o dinheiro em mãos apenas os nascidos em janeiro. Também poderão sacar os beneficiários que ainda esperam a terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4).

Assim como o pagamento, a liberação de saque será feita de maneira escalonada, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário, no prazo de 18 de junho a 19 de setembro. Confira as datas abaixo:



QUARTA PARCELA COMEÇA A SER PAGA DIA 20

De acordo com o governo federal, os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600. Dessa forma, a quarta parcela fica sendo paga entre os dias 20 e 31 de julho e a quinta parcela entre os dias 18 e 31 de agosto.