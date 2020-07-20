Caixa libera saque da 3ª parcela aos nascidos em janeiro neste sábado

A Caixa começa neste sábado (18) a liberar o saque da 3ª parcela do auxílio emergencial. Inicialmente, terão o dinheiro em mãos apenas os nascidos em janeiro. Também poderão sacar os beneficiários que ainda esperam a terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4).
O dinheiro já está creditado na poupança digital dos 40 milhões de beneficiados em todo o país que têm direto a essas parcelas. Até a data do saque, os usuários podem apenas usar o crédito para realizar compras com o cartão de débito virtual ou fazer o pagamento de boletos e concessionárias pelo aplicativo Caixa Tem.
Assim como o pagamento, a liberação de saque será feita de maneira escalonada, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário, no prazo de 18 de junho a 19 de setembro. Confira as datas abaixo:
QUARTA PARCELA COMEÇA A SER PAGA DIA 20
A quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 vai começar a ser paga no dia 20 para os beneficiários que também recebem o Bolsa Família. Para esses beneficiários o pagamento é feito seguindo o Número de Identificação Social (NIS).
De acordo com o governo federal, os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600. Dessa forma, a quarta parcela fica sendo paga entre os dias 20 e 31 de julho e a quinta parcela entre os dias 18 e 31 de agosto.
Ainda não foi anunciada, no entanto, qual será a data de pagamento para as pessoas que passaram a receber o benefício depois de terem feito o cadastro pelo aplicativo da Caixa. A terceira parcela para esses beneficiários terminou de ser paga no dia 4 de julho já o saque em espécie vai se estender até o dia 19 de setembro.