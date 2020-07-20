Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Auxílio Emergencial

Caixa libera saque da 3ª parcela aos nascidos em janeiro neste sábado

Assim como o pagamento, a liberação de saque do auxílio emergencial será feita de maneira escalonada, de acordo com o mês de aniversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 12:53

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 12:53

Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.
 Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal. Crédito: Vitor Jubini
A Caixa começa neste sábado (18) a liberar o saque da 3ª parcela do auxílio emergencial. Inicialmente, terão o dinheiro em mãos apenas os nascidos em janeiro.  Também poderão sacar os beneficiários que ainda esperam a terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4).
O dinheiro já está creditado na poupança digital dos 40 milhões de beneficiados em todo o país que têm direto a essas parcelas. Até a data do saque, os usuários podem apenas usar o crédito para realizar compras com o cartão de débito virtual ou fazer o pagamento de boletos e concessionárias pelo aplicativo Caixa Tem.
Assim como o pagamento, a liberação de saque será feita de maneira escalonada, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário, no prazo de 18 de junho a 19 de setembro. Confira as datas abaixo:

Veja Também

Governo divulga datas da 4ª e 5ª parcelas do auxílio emergencial

QUARTA PARCELA COMEÇA A SER PAGA DIA 20

A quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 vai começar a ser paga no dia 20 para os beneficiários que também recebem o Bolsa Família. Para esses beneficiários o pagamento é feito seguindo o Número de Identificação Social (NIS).
De acordo com o governo federal, os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600. Dessa forma, a quarta parcela fica sendo paga entre os dias 20 e 31 de julho e a quinta parcela entre os dias 18 e 31 de agosto.

Veja Também

Caixa espera que 60% do auxílio emergencial seja usado antes do saque

Golpe que promete saque do FGTS já fez pelo menos 900 vítimas no ES

Ainda não foi anunciada, no entanto, qual será a data de pagamento para as pessoas que passaram a receber o benefício depois de terem feito o cadastro pelo aplicativo da Caixa. A terceira parcela para esses beneficiários terminou de ser paga no dia 4 de julho  já o saque em espécie vai se estender até o dia 19 de setembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados