Caixa libera auxílio emergencial para 5,4 milhões nesta quinta (17)

Aplicativo Caixa Tem: por ele o beneficiário recebe e pode movimentar o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

Do total de inscritos no auxílio que recebem nesta quinta , 67,4 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).

Os outros 3,7 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

Para esses trabalhadores, o recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 11 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem , onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

Já o 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 6, que também recebem nesta quinta, já poderão sacar a quarta e última parcela da extensão da ajuda emergencial.

Para este grupo, nada muda. O recebimento do auxílio atende aos mesmos critérios e datas do Bolsa Família, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Também nesta quinta, será pago o auxílio residual a 400 beneficiários que foram aprovados já no mês de dezembro. Eles vão receber de uma só vez a primeira e a segunda parcela do auxílio no valor integral, de R$ 600 cada.

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