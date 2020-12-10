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Caixa libera auxílio emergencial para 5,1 milhões nesta sexta (11)

Trabalhadores inscritos vão receber bem Caixa Tem e só poderão sacar ou transferir o dinheiro a partir do dia 25 de janeiro de 2021. Já beneficiários do Bolsa Família com NIS final 2 receberão em espécie
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 18:39

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 18:39

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro do auxílio só poderá ser sacado ou transferido no dia 25 de janeiro do ano que vem Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para 5,1 milhões de beneficiários em todo o país nesta sexta-feira (11). Vão receber trabalhadores inscritos que estão no ciclo 5 do calendário de pagamentos e que nasceram em novembro e também beneficiários do Bolsa Família que tenham o último dígito do NIS igual a 2.
Do total de inscritos que recebem nesta sexta, 200 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).

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Outros 3,3 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Para esse grupo, o recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 25 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.
Já para os 1,6 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família que tenham o último dígito do NIS igual a  2, o recurso já pode ser sacado nesta sexta-feira (11). Esses inscritos vão receber a nona parcela da extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 no caso das mães chefes de família). O calendário para o grupo segue até o dia 23 de dezembro, de acordo com o número final do NIS.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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