Caixa libera auxílio emergencial para 5,1 milhões nesta sexta (11)

A Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para 5,1 milhões de beneficiários em todo o país nesta sexta-feira (11). Vão receber trabalhadores inscritos que estão no ciclo 5 do calendário de pagamentos e que nasceram em novembro e também beneficiários do Bolsa Família que tenham o último dígito do NIS igual a 2.
Do total de inscritos que recebem nesta sexta, 200 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Outros 3,3 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Para esse grupo, o recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 25 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.
Já para os 1,6 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família que tenham o último dígito do NIS igual a 2, o recurso já pode ser sacado nesta sexta-feira (11). Esses inscritos vão receber a nona parcela da extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 no caso das mães chefes de família). O calendário para o grupo segue até o dia 23 de dezembro, de acordo com o número final do NIS.
O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.