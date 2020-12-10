Caixa libera auxílio emergencial para 5,1 milhões nesta sexta (11)

Do total de inscritos que recebem nesta sexta, 200 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).

Outros 3,3 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

Já para os 1,6 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família que tenham o último dígito do NIS igual a 2, o recurso já pode ser sacado nesta sexta-feira (11). Esses inscritos vão receber a nona parcela da extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 no caso das mães chefes de família). O calendário para o grupo segue até o dia 23 de dezembro, de acordo com o número final do NIS.