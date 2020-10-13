Caixa libera auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta quarta

A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (13) o depósito do auxílio emergencial do governo federal para 3,6 milhões de beneficiários. Vão ter acesso ao dinheiro os inscritos no auxílio nascidos em junho. Para quem recebe a sexta parcela, o valor será reduzido para R$ 300 (R$ 600 no caso de mãe chefe de família). Já para os demais, será de R$ 600 (R$ 1.200 para mãe chefe de família).
Esse dinheiro só poderá ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Para esse grupo de usuários, o saque nas agências da Caixa e casas Lotéricas só pode ser realizado no dia 24 de novembro.
O ciclo três inclui beneficiários que começaram a receber em abril (recebe a sexta parcela, já com valor reduzido, de R$ 300 a R$ 600); beneficiários que ainda estão recebendo outras parcelas (de R$ 600 a R$ 1.200); e também quem fez contestação entre 20/07 e 25/08 e tenha sido considerado elegível (receberá a primeira parcela, de R$ 600 a R$ 1.200)