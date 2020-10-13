Caixa libera auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta quarta

O ciclo três inclui beneficiários que começaram a receber em abril (recebe a sexta parcela, já com valor reduzido, de R$ 300 a R$ 600); beneficiários que ainda estão recebendo outras parcelas (de R$ 600 a R$ 1.200); e também quem fez contestação entre 20/07 e 25/08 e tenha sido considerado elegível (receberá a primeira parcela, de R$ 600 a R$ 1.200)

