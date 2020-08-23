Caixa deposita FGTS para nascidos em agosto nesta segunda-feira

A Caixa deposita nesta segunda-feira (24) mais um lote do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desta vez vão receber trabalhadores nascidos no mês de agosto. Serão contemplados cotistas que têm contas ativas e inativas.
Cada trabalhador vai receber até R$ 1.045. O dinheiro será creditado na conta poupança social digital, e só poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de contas e compras pelo QR code. O saque em espécie e transferências só estarão disponíveis a partir do dia 17 de outubro.
Os trabalhadores podem consultar o valor creditado por meio do aplicativo. Os aniversariantes que não tiveram o valor creditado automaticamente em conta no dia previsto pelo calendário devem acessar o App FGTS, complementar seus dados cadastrais, solicitar a abertura da conta digital e assim receber o crédito.
O saque emergencial tem como objetivo o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Durante todo calendário, cerca de R$ 37,8 bilhões serão pagos para cerca de 60 milhões de trabalhadores. No Espírito Santo, são 790 mil trabalhadores beneficiados.
O crédito e o saque do FGTS ocorrem de forma escalonada, conforme o calendário de pagamentos. Veja abaixo.
QUEM PODE SACAR O FGTS?
Todo trabalhador que tem algum saldo nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) esteja a conta ativa (com o trabalhador ainda empregado) ou inativa (caso tenha pedido demissão de algum emprego).
QUANTO PODE SER SACADO?
O limite de saques foi estabelecido em um salário mínimo: R$ 1.045. Se, por exemplo, o trabalhador tiver apenas R$ 500 na conta, ele poderá retirar todo o valor.
COMO EU CONSULTO O SALDO DA MINHA CONTA?
Desde o dia 15 de junho os trabalhadores já podem consultar quanto poderão sacar e em qual data o dinheiro será liberado. Os canais para consulta são pelo site www.fgts.caixa.gov.br e pelo telefone 111 escolhendo a opção 2. Nos dois casos é preciso ter em mãos o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) do trabalhador.
CANCELAMENTO DO CRÉDITO
Caso não haja movimentação dos valores até o dia 30 de novembro, o valor será devolvido à conta de FGTS do trabalhador, sem prejuízos a quem não utilizar o dinheiro. Se após 30 de novembro a pessoa decidir por utilizar o dinheiro ela deverá fazer a solicitação do crédito por meio do aplicativo FGTS até 31 de dezembro.
O trabalhador que preferir deixar o dinheiro na conta do FGTS poderá informar no aplicativo ou pelo internet banking que não deseja receber os valores. O pedido para não receber deve ser feito, pelo menos, 10 dias antes da data prevista para o trabalhador receber o crédito.
Se o trabalhador receber o dinheiro, mas não tiver interesse em utilizar os valores ele pode solicitar o desfazimento do crédito. Tal solicitação também é feita pelo aplicativo ou pelo internet banking e não pode ser desfeita.