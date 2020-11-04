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Benefício social

Caixa deposita auxílio emergencial para 3,8 milhões nesta quinta

São beneficiários nascidos em março que vão receber o valor em conta poupança digital. Veja o calendário completo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 19:12

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:12

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta quinta-feira (5), a Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para 3,8 milhões de informais, desempregados e microempreendedores individuais. O benefício será depositado na poupança digital para os nascidos em março, seguindo o ciclo 4 do calendário de pagamentos.
Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de cartão, com QR Code. Saques e transferências serão liberados para esse grupo a partir do dia 14 de novembro.
Esses beneficiários são pessoas que começaram a receber o auxílio a partir de maio. Dentre eles, 700 mil terão acesso ao benefício com o valor original, isto é, vão receber R$ 600. As mães chefes de família têm direito a duas cotas do pagamento e vão receber R$ 1.200.
Outros 3,1 milhões já vão receber a extensão do benefício, com valor reduzido. Para esse grupo, as parcelas serão de R$ 300. Para as mães chefes de família, o pagamento segue a mesma lógica anterior, ou seja, elas receberão R$ 600.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar informais, desempregados, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas de R$ 300, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas dessa extensão.
Não há necessidade de novo requerimento para ter direito à extensão do auxílio. Aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos, continuam sendo contemplados.

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