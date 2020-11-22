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Caixa deposita auxílio emergencial para 3,6 milhões neste domingo

Cerca de 3,4 milhões vão receber as parcelas de extensão no valor de R$ 300, e para 200 mil trabalhadores, o valor do benefício ainda é integral, de R$ 600
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 22:51

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 22:51

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal deposita, neste domingo (22), o auxílio emergencial para 3,6 milhões de pessoas em todo o país. Com o fim dos pagamentos para o ciclo 4 na última sexta-feira (20), o banco dá início ao calendário do ciclo 5, e nesta etapa já vão receber os beneficiários que nasceram em janeiro.
Fazem parte do ciclo 5 trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que receberam o crédito da primeira parcela a partir de junho.

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Do total de inscritos 3,4 milhões vão receber as parcelas de extensão do benefício no valor de R$ 300 ((R$ 600 para mães chefes de família), e os outros 200 mil recebem ainda o valor integral de auxílio de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 19 de dezembro. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, por meio do qual é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.

VEJA TODOS OS CALENDÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

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