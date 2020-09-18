Caixa abre 12 agências para saque do auxílio e do FGTS neste sábado no ES

A Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo neste sábado, 18 de setembro. O banco vai funcionar das 8h às 12h em 9 cidades do Estado para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Veja no final da matéria a lista das agências no Estado).
No restante do país, são 770 unidades bancárias que vão funcionar nesse horário especial para atender a população contemplada pelos dois programas. Confira a lista das agências aqui.
Para quem recebe o auxílio emergencial, o pagamento em dinheiro estará liberado para os nascidos em janeiro que foram contemplados no ciclo dois com lotes da primeira a quinta parcela do benefício. 9,1 milhões de pessoas poderão sacar em todo o país.
Já o FGTS em dinheiro estará liberado para os nascidos em maio. Os recursos estarão liberados para, ao todo, 5,1 milhões de cotistas com contas ativas ou inativas.
O banco reforça que não é preciso chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agência serão atendidas.