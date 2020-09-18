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Caixa abre 12 agências para saque do auxílio e do FGTS neste sábado no ES

Unidades bancárias vão funcionar das 8h às 12 horas para resgate em dinheiro dos benefícios. Veja quem poderá receber os valores

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 10:17
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo neste sábado, 18 de setembro. O banco vai funcionar das 8h às 12h em 9 cidades do Estado para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Veja no final da matéria a lista das agências no Estado).
No restante do país, são 770 unidades bancárias que vão funcionar nesse horário especial para atender a população contemplada pelos dois programas. Confira a lista das agências aqui.

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Para quem recebe o auxílio emergencial, o pagamento em dinheiro estará liberado para os nascidos em janeiro  que foram contemplados no ciclo dois com lotes da primeira a quinta parcela do benefício. 9,1 milhões de pessoas poderão sacar em todo o país.
Já o FGTS em dinheiro estará liberado para os nascidos em maio. Os recursos estarão liberados para, ao todo, 5,1 milhões de cotistas com contas ativas ou inativas.
O banco reforça que não é preciso chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agência serão atendidas.

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