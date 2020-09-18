Caixa abre 12 agências para saque do auxílio e do FGTS neste sábado no ES

Fila na Caixa Econômica em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

No restante do país, são 770 unidades bancárias que vão funcionar nesse horário especial para atender a população contemplada pelos dois programas. Confira a lista das agências aqui

Para quem recebe o auxílio emergencial, o pagamento em dinheiro estará liberado para os nascidos em janeiro que foram contemplados no ciclo dois com lotes da primeira a quinta parcela do benefício. 9,1 milhões de pessoas poderão sacar em todo o país.

Já o FGTS em dinheiro estará liberado para os nascidos em maio. Os recursos estarão liberados para, ao todo, 5,1 milhões de cotistas com contas ativas ou inativas.