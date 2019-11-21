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Bolsa Família

Bombeiros vão ajudar famílias que participaram de matéria de A Gazeta

As pessoas que tiverem interesse em ajudar podem levar roupas e alimentos até o Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 19:13

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 19:13

Parte das doações arrecadas por servidores dos Bombeiros Crédito: Luiz Antônio Santos
Servidores dos Bombeiros Militares fizeram uma campanha de arrecadação de alimentos e vão ajudar três das famílias que participaram da matéria de A Gazeta sobre o programa Bolsa Família.
Bombeiros vão ajudar famílias que participaram de matéria de A Gazeta
Os alimentos serão enviados para a família de Vanusa Laudino de Oliveira, de Vila Velha, de Jéssica Resende Batista e Valéssia Ferreira de Souza, ambas em Ponto Belo, Norte do Estado.

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Quem organizou a mobilização foi o membro do Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros. Luiz Antônio Santos. Me sensibilizei com a reportagem, pedi autorização do coronel e fizemos a arrecadação em nome do CAT, explica Luiz Antônio.
Ele acredita que já tenha arrecadado cerca de 15 cestas básicas que serão enviadas às famílias. Para a família de Vila Velha devemos enviar na segunda-feira, dia 25. Já a de Ponto Belo devemos levar no começo de dezembro, porque é mais longe, comentou.

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Luiz Antônio disse ainda que as pessoas que tiverem interesse em ajudar podem levar roupas e alimentos até o CAT. Ficamos no edifício Corporate Office - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635, 18º andar. O prédio fica anexo ao hotel Golden Tulip, conta.

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