Bombeiros vão ajudar famílias que participaram de matéria de A Gazeta

Parte das doações arrecadas por servidores dos Bombeiros Crédito: Luiz Antônio Santos

A Gazeta sobre o programa Servidores dos Bombeiros Militares fizeram uma campanha de arrecadação de alimentos e vão ajudar três das famílias que participaram da matéria desobre o programa Bolsa Família

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Quem organizou a mobilização foi o membro do Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros. Luiz Antônio Santos. Me sensibilizei com a reportagem, pedi autorização do coronel e fizemos a arrecadação em nome do CAT, explica Luiz Antônio.

Ele acredita que já tenha arrecadado cerca de 15 cestas básicas que serão enviadas às famílias. Para a família de Vila Velha devemos enviar na segunda-feira, dia 25. Já a de Ponto Belo devemos levar no começo de dezembro, porque é mais longe, comentou.

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Os interessados em fazer as doações podem levar os produtos das 13h às 17h.