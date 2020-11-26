Black Friday: preços no varejo disparam em novembro

Black Fraude: preços no varejo disparam em novembro Crédito: Pexels

Às vésperas da Black Friday , o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) chama a atenção para o outro lado da megapromoção: a Black Fraude. Uma pesquisa do instituto indicou que houve reajuste de preços para a maioria dos produtos pesquisados na primeira quinzena de novembro. A alta foi registrada tanto em lojas físicas quanto virtuais, e, em alguns casos, a variação no preço dos bens duráveis chega a quase 70%.

Home theaters (69,6%), freezers (+63,5%), micro-ondas (+46%), ventiladores (+46,3%) e câmeras e filmadoras (+43,7%), foram as categorias de produtos que tiveram a maior alta de preços na primeira quinzena de novembro.

Tablets, smartphones e televisores, por exemplo, também foram remarcados para cima. O Ibevar colheu preços de 6.500 produtos, em 30 categorias de bens duráveis para chegar aos resultados.

Para não ser enganado, é importante acompanhar as oscilações nos preços, observando suas variações nos dias ou semanas que antecedem a Black Friday, para ter certeza de que não vai pagar pela metade do dobro, isto é, de que a empresa não vai aumentar o preço do produto simplesmente para voltá-lo ao patamar original na data, como se estivesse oferecendo um desconto.

Buscapé e Zoom são dois sites bastante úteis para acompanhar histórico de preços dos produtos, e permitem ver se o preço cobrado naquele momento é algo que foi aumentado para dar desconto, ou realmente é um preço natural. Vale fazer essa comparação para não ser enganado por falsas vantagens, destacou o professor da Faesa e consultor de Marketing, Henrique Hamerski.

Vale lembrar que, se constatada a prática, o consumidor pode denunciar a empresa por fraude.

Entre outras, são questões passíveis de reclamação o descumprimento à oferta, a publicidade enganosa (promoção com preços iguais aos praticados dias antes da Black Friday), a mudança de preço no momento da finalização da compra e a falta de informações sobre a empresa e o produto, ressaltou o diretor-presidente do Procon-ES , Rogério Athayde.