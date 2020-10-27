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Linha de crédito

BID aprova crédito de R$ 170 milhões para ES emprestar a pequenas empresas

Recurso será usado para financiar capital de giro a micro, pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia do coronavírus, por meio do  Bandes

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 21:25
Pessoa segurando notas de dinheiro
Dinheiro será usado para ajudar empresas afetadas pela pandemia Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Micro, pequenas e médias empresas do Espírito Santo vão contar com um recurso a mais para enfrentar os impactos da crise provocada pelo novo coronavírus. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou um crédito de US$ 30 milhões, cerca de R$ 170 milhões, para o governo do Estado utilizar em um programa de financiamento de capital de giro a esses negócios. 
O crédito, aprovado na última sexta-feira (23), será utilizado pelo governo para conceder empréstimos por meio do programa Giro Emergencial, do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), a empresas localizadas nos 78 municípios capixabas. A expectativa, segundo o BID, é ajudar a preservar a atividade produtiva e os empregos criados por pequenos negócios, sobretudo nos setores mais afetados, como indústria, comércio varejista e serviços.
O programa busca impulsionar ainda a inclusão de gênero, por meio da coleta e monitoramento de dados por sexo dos líderes ou proprietários das empresas. Com isso, espera aumentar a participação efetiva de créditos de capital de giro para negócios liderados por mulheres. No Bandes, pelo menos 20% das operações de financiamentos serão para empresas lideradas por mulheres.

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O financiamento do BID tem prazo de 25 anos, período de carência de cinco anos e meio e taxa de juros baseada na LIBOR. O empréstimo já havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa.
A próxima etapa será a assinatura de contrato entre os dois bancos para oficializar o aporte financeiro dos cerca de R$ 170 milhões. Após essa etapa, o Bandes irá divulgar as condições da linha de crédito, como taxas, prazo de pagamento e pré-requisitos para a empresas contratarem o financiamento.
Segundo o Bandes, a operação com o banco multilateral é um marco importante na história do banco capixaba, pois trata-se da primeira captação de recursos com uma instituição financeira internacional.

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