BID aprova crédito de R$ 170 milhões para ES emprestar a pequenas empresas

Dinheiro será usado para ajudar empresas afetadas pela pandemia Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Micro, pequenas e médias empresas do Espírito Santo vão contar com um recurso a mais para enfrentar os impactos da crise provocada pelo novo coronavírus . O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou um crédito de US$ 30 milhões, cerca de R$ 170 milhões, para o governo do Estado utilizar em um programa de financiamento de capital de giro a esses negócios.

O crédito, aprovado na última sexta-feira (23), será utilizado pelo governo para conceder empréstimos por meio do programa Giro Emergencial, do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) , a empresas localizadas nos 78 municípios capixabas. A expectativa, segundo o BID, é ajudar a preservar a atividade produtiva e os empregos criados por pequenos negócios, sobretudo nos setores mais afetados, como indústria, comércio varejista e serviços.

O programa busca impulsionar ainda a inclusão de gênero, por meio da coleta e monitoramento de dados por sexo dos líderes ou proprietários das empresas. Com isso, espera aumentar a participação efetiva de créditos de capital de giro para negócios liderados por mulheres. No Bandes, pelo menos 20% das operações de financiamentos serão para empresas lideradas por mulheres.

O financiamento do BID tem prazo de 25 anos, período de carência de cinco anos e meio e taxa de juros baseada na LIBOR. O empréstimo já havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa

A próxima etapa será a assinatura de contrato entre os dois bancos para oficializar o aporte financeiro dos cerca de R$ 170 milhões. Após essa etapa, o Bandes irá divulgar as condições da linha de crédito, como taxas, prazo de pagamento e pré-requisitos para a empresas contratarem o financiamento.