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Auxílio emergencial será pago para 1,6 milhão do Bolsa Família nesta terça

Beneficiários do programa com NIS final 9 vão receber a nona e última parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 300. Veja o calendário completo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 20:15

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 20:15

Dinheiro do auxílio emergencial poderá ser sacado por beneficiários do Bolsa Família Crédito: Siumara Gonçalves
A Caixa Econômica Federal vai pagar nesta terça-feira (22) a nona e última parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de beneficiários do programa Bolsa Família. Vão receber 1,6 milhão de pessoas que tem o Número de Identificação Social (NIS) final 9.
Esses beneficiários vão sacar a parcela de extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 no caso das mães chefes de família). O calendário segue até quarta (23) de acordo com o número final do NIS.

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