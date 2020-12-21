Auxílio emergencial será pago para 1,6 milhão do Bolsa Família nesta terça

A Caixa Econômica Federal vai pagar nesta terça-feira (22) a nona e última parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de beneficiários do programa Bolsa Família. Vão receber 1,6 milhão de pessoas que tem o Número de Identificação Social (NIS) final 9.
Esses beneficiários vão sacar a parcela de extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 no caso das mães chefes de família). O calendário segue até quarta (23) de acordo com o número final do NIS.
O benefício de dezembro de quem tem NIS 9 será depositado numa poupança social digital que será criada pela Caixa e poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Até março, todos os pagamentos do Bolsa Família serão feitos pelo app.