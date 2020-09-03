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Auxílio emergencial será pago a 3,9 milhões de nascidos em março nesta 6ª

O depósito é feito na poupança digital do Caixa Tem e, nesse primeiro momento, não será permitido sacar o dinheiro. Veja também a data de pagamento dos demais grupos

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 19:06
Auxílio emergencial do governo federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves
Nesta sexta-feira (4), a Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para mais de 3,9 milhões de pessoas nascidas no mês de março. De acordo com o calendário do segundo ciclo de pagamentos, o depósito será feito na poupança digital do Caixa Tem, mas o saque para esse grupo só poderá ser realizado no dia 29 de setembro. (Veja o calendário com no fim da matéria)
Por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo.
Desta forma, recebem no ciclo 2, nesta quarta-feira (2):
  • 1ª Parcela: quem teve o benefício aprovado em agosto
  • 2ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho 
  • 3ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho 
  • 4ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio 
  • 5ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril

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Os beneficiários dos ciclos, nesse primeiro momento só poderão movimentar o dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 29 de setembro para esse grupo.
O cronograma de pagamento da quinta parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família terminou na última segunda-feira (31). Este seria o último pagamento para o grupo, mas, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial em mais quatro parcelas de R$ 300, que serão pagas até dezembro

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