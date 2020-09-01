Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira calendários

Auxílio emergencial: pagamento sai nesta quarta para 3,5 milhões

O depósito será feito na poupança digital do Caixa Tem para os nascidos no mês de fevereiro. Veja também a data de pagamento dos demais grupos

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 17:50
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
A Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira (2), o auxílio emergencial para mais de 3,5 milhões de pessoas que fazem aniversário no mês de fevereiro. O depósito será feito na poupança digital do Caixa Tem. Já o saque, para esse grupo, só poderá ser realizado no dia 22 de setembro.  (Veja os calendários com os demais grupos no fim da matéria)
Entre os que se cadastraram para receber o auxílio emergencial, por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo.
Desta forma, recebem nesta quarta-feira (2):
  • 1ª Parcela: quem teve o benefício aprovado em agosto
  • 2ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho 
  • 3ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho 
  • 4ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio 
  • 5ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril 

Veja Também

Saiba que horas o auxílio emergencial cai na conta digital do Caixa Tem

Como evitar o bloqueio do auxílio emergencial, BEm e FGTS no Caixa Tem

Auxílio emergencial terá mais quatro parcelas no valor de R$ 300

Os beneficiários dos ciclos, que não fazem parte do Bolsa Família, nesse primeiro momento só poderão movimentar o dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 22 de setembro para esse grupo.
Já os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e podem sacar o dinheiro imediatamente. O cronograma de pagamento da quinta parcela para esse grupo terminou na última segunda-feira (31/8).  

Veja Também

Qualidade do atendimento ao cidadão deve ser prioridade do poder público

Auxílio emergencial salvou economia de recessão ainda mais profunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados