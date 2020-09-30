Assembleia dá aval para ES pegar empréstimo de R$ 170 milhões com o BID

Deputados aprovaram matéria em sessão ordinária híbrida Crédito: Divulgação Ales / Lucas Silva



Assembleia Legislativa do Espírito Santo autorizou o governo do Estado prestar contragarantia à União, o que vai permitir a tomada de um empréstimo no valor de US$ 30 milhões, cerca de R$ 170 milhões na cotação desta quarta-feira (30). O dinheiro será utilizado para financiar empresas impactadas pela pandemia de coronavírus

O Projeto de Lei (PL) 506/2020 foi aprovado pelo Plenário em reunião conjunta das comissões de Justiça e Finanças, na sessão desta quarta-feira (30).



Os US$ 30 milhões são destinados ao Programa Global de Crédito para a Defesa do Setor Produtivo e o Emprego no Estado, e estão em vias de ser obtidos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo é financiar micro, pequenas e médias empresas impactadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus.

EMPRÉSTIMO TERÁ GARANTIA DA UNIÃO MAS ESTADO PRECISARÁ DAR CONTRAGARANTIA

Em junho, o Ministério da Economia autorizou o banco de desenvolvimento capixaba a negociar contrato de operação de crédito com o BID, que só aceita garantia dada pela União.

O governo federal, por sua vez, exige do governo do Estado, que é o controlador do Bandes, uma contragarantia (garantia da garantia) para que o processo seja continuado.



A contragarantia que o Estado oferece à União envolve cotas de repartição de receitas tributárias e receitas próprias de impostos. Conforme a matéria, o Executivo estadual fica autorizado a mexer na Lei Orçamentária Anual de 2020 e no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 para honrar o compromisso com a União.