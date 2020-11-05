Apoio unânime da bancada à desoneração ajudou a proteger empregos, dizem empresários do ES

Sessão virtual no Senado para decidir pela derrubada do veto à desoneração Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Para o empresariado capixaba, esse acordo entre os parlamentares foi de extrema importância para a manutenção do benefício, e demonstra um entendimento claro de que, sem o incentivo tributário, a situação de desemprego, agravada durante a pandemia do novo coronavírus , pioraria ainda mais a partir do próximo ano.

Agora, a desoneração da folha, que terminaria em 31 de dezembro, será prorrogada até o final de 2021 para 17 setores da economia. Estão incluídas neste grupo empresas de segmentos como construção civil, call center e transportes, por exemplo, que são grandes empregadores.

Só no Espírito Santo , a medida poderá ajudar a manter 85 mil postos de trabalho formais em meio à crise, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Senadores capixabas: Fabiano Contarato, Rose de Freitas e Marcos do Val Crédito: Agência Senado

O incentivo tributário, adotado no governo Dilma Rousseff (PT) , permite que empresas possam contribuir com um percentual que varia de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto, em vez de 20% sobre a remuneração dos funcionários para a Previdência Social (contribuição patronal). Na prática, trata-se de uma medida que representa uma grande diminuição no custo de contratação de mão de obra.

"Não tinha como a bancada não se unir para ajudar a derrubar o veto. Foi algo necessário para não piorar o que já está ruim" José Carlos Bergamin - Diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo

Até o próprio governo, que está sem folga de caixa, já admite que era melhor saída, pontuou o diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Carlos Bergamin.

Ele destaca que a desoneração para esses setores não resolve todos os problemas, que é um remendo  necessário, ainda assim, enquanto a economia não engata de vez, e permite que o incentivo seja estendido às demais categorias.

Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) , Fernando Otávio Campos, é um alívio não apenas a manutenção da desoneração, mas o fato de que a votação ocorreu ainda no início de novembro, dando quase dois meses para que as empresas possam adequar seus planejamentos para 2021.

Amaro Neto, Da Vitória, Evair de Melo, Felipe Rigoni, Helder Salomão, Lauriete, Norma Ayub, Sérgio Vidigal, Soraya Manato e Ted Conti são deputados federais pelo ES Crédito: Câmara dos Deputados/Montagem/A Gazeta

Se tivesse demorado mais, os empresários teriam que fazer seus planejamentos em meio à incerteza, e isso é sempre problemático. Felizmente, chegaram a um acordo, e o apoio da bancada capixaba foi muito positivo. A Findes, inclusive, trabalhou em prol disso. O resultado sinaliza que os parlamentares estão alinhados com os processos produtivos.

Ele observa ainda que, além de proteger empregos, com uma eventual melhora do cenário econômico, a medida poderá inclusive facilitar novas contratações.

O setor de confecção e vestuário, por exemplo, foi muito afetado pela crise, e teve que cortar pessoal. A certeza da desoneração não apenas ajuda a segurar novas demissões, como permite que o setor volte a empregar. O setor da construção civil, que emprega muito, não chegou a dispensar muito durante a pandemia, mas tinham previsão de criar 20 mil vagas este ano, e isso não aconteceu. Mas agora pode ser que isso se transfira para 2021, a depender da conjuntura geral.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, considera natural a continuidade do incentivo tributário. Para ele, não faria sentido seguir com o veto que colocaria em risco milhares de empregos em meio à pior crise econômica já vivenciada.

São diversos setores beneficiados, e, a construção civil, especialmente, é um dos segmentos que mais emprega. Nesse sentido, a desoneração tem um impacto muito grande porque permite que as empresas gastem menos, e contratem mais à medida em que conseguirem destravar investimentos represados pela incerteza.

Hoje, a desoneração contempla: os segmentos de: calçados; call Center; comunicação; confecção/vestuário; construção civil; empresas de construção e obras de infraestrutura; couro; fabricação de veículos e carrocerias; máquinas e equipamentos; proteína animal; têxtil; tecnologia de informação (TI); tecnologia de comunicação (TIC); projetos de circuitos integrados; transporte metroferroviário de passageiros; transporte rodoviário coletivo; transporte rodoviário de cargas.

O assessor jurídico da Federação das Empresas de Transportes do Estado (Fetransportes), Marcos Alexandre Alves Dias chama atenção para o fato de que a reoneração da folha de pagamento para o setor de carga, especificamente, que representa hoje cerca de 61% do transporte brasileiro de mercadorias, poderia levar ao fechamento de 10% das empresas, além da perda de 250 a 500 postos de trabalho.

O apoio da bancada capixaba para a derrubada do veto do governo contra a manutenção da desoneração da folha significou a compreensão dos deputados e senadores para a importância da manutenção dessa desoneração para a garantia de funcionamento de empresas e, ao mesmo tempo, a continuidade dos empregos existentes.

Além disso, uma eventual elevação de custos para empresas de transportes poderia encarecer o preço de frete, que, direta ou indiretamente, atinge todo e qualquer segmento que precise do transporte de mercadorias.

Outro segmento em franca expansão no Estado, e que é beneficiado pela medida é o do tecnologia, que carece mais de mão de obra que investimentos em maquinário, por exemplo, conforme destacou o presidente da Associação Capixaba de Tecnologia (Action), Emílio Augusto Barbosa.

A reoneração da folha para as empresas seria cruel, para dizer o mínimo. A gente precisa da inovação para continuar crescendo, mas é uma atividade que demanda capital humano, e não acontece da noite para o dia. A geração de receita mesmo vem lá na frente.