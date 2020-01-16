Caminhoneiros: ANTT define que pagamento do frete de retorno é obrigatório

Movimento de caminhões no Contorno de Iconha, em Cachoeiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Com as alterações, o valor do piso mínimo no país sofreu um reajuste que varia de 11% a 15%, de acordo com o tipo de carga e operação. Os valores de itens, como pneu e manutenção dos caminhões, também foram atualizados. As novas regras entram em vigor na próxima segunda-feira (20).

Segundo o texto, o frete de retorno será obrigatório para o transporte de contêineres e nos casos de veículos de frotas específicas, dedicados ou fidelizados por razões sanitárias ou submetidos a certificações que delimitem o tipo de produto que pode ser transportado. O valor será equivalente a 92% do valor do coeficiente do custo de deslocamento, pactuado no contrato, multiplicado pela distância de retorno.

Arquivos & Anexos Resolução da ANTT sobre cobrança de frete Tamanho do arquivo: 355kb Baixar

As atualizações eram demandas dos caminhoneiros. A nova regra vale para situações em que a regulamentação do setor proíbe que o caminhoneiro retorne transportando um novo tipo de carga. Isso ocorre, por exemplo, com um caminhão que transporta combustível e não pode voltar com outro tipo de volume.

O texto também incluiu a cobrança do valor das diárias do caminhoneiro e um novo tipo de carga, a pressurizada. Agora, a regulamentação abrange um total de 12 categorias. Ainda foram criadas duas novas tabelas para contemplar a operação de carga de alto desempenho, que levam menor tempo de carga e descarga.

Os valores do piso mínimo do frete são atualizados pelo órgão regulador a cada seis meses. A tabela do frete foi criada em 2018 pelo ex-presidente Michel Temer . A medida foi implementada pelo governo dentro do conjuntos de ações para pôr fim a greve dos caminhoneiros que deixou o país parado e os supermercados desabastecidos.

COMO SERÁ CALCULADO O VALOR DO FRETE?

Segundo o texto, os pisos mínimos de frete devem ser calculados por meio dos coeficientes de deslocamento (CCD) e dos coeficientes de carga e descarga (CC) apresentados na resolução, que está disponível aqui. Para cada caso a normativa aponta uma metodologia diferente.