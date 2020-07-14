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Qualificação

90 vagas em curso de pedreiro com trabalho garantido em siderurgia na Serra

Oportunidades são para pedreiro refratário; inscrições para o curso acontecem nesta terça (14) e quarta (15) exclusivamente por telefone
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 13:01

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 13:01

oportunidades de emprego no sine
Sine da Serra vai qualificar profissionais para trabalhar como pedreiro refratário Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação
Sine da Serra, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, vai oferecer 90 vagas em curso gratuito de pedreiro refratário. As aulas serão realizadas em parceira com uma empresa prestadora de serviço e os profissionais qualificados serão contratados para trabalhar nas obras da uma siderúrgica.
O candidato precisa ter o ensino fundamental completo e registro na carteira de trabalho como pedreiro civil, com seis meses de experiência.
Os interessados podem se inscrever nesta terça (14) e quarta (15) exclusivamente pelos telefones: (27) 99711-9565, 99507-3391, 99516-6972, 99882-3209 e 99898-1513. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.  Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Sine da Serra não vai realizar inscrições presenciais.
Os interessados inscritos, de acordo com o perfil exigido pela empresa, vão comparecer ao Sine da Serra na quinta (16) e sexta-feira (17) para comprovação dos requisitos e para participarem da seleção, explica a secretária de Trabalho, Aline Oliveira.
Segundo a secretária, o processo de seleção presencial seguirá todas as recomendações de segurança, diante da disseminação do coronavírus, com distanciamento entre as pessoas, marcação de horário para grupos pequenos de candidatos, uso de máscara e disponibilização de álcool 70%.

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Diante da oferta de vagas e da necessidade da siderúrgica por esses profissionais, e considerando o cenário do mercado de trabalho, em que muitos precisam de emprego, o Sine da Serra vai oferecer capacitação gratuita e oportunidade de contratação para os trabalhadores da Serra, disse Aline.
Os alunos inscritos serão divididos em seis turmas. A primeira turma começa no dia 3 de agosto e as demais, nas semanas seguintes, conforme informações do Sine da Serra.
A qualificação terá duração de quatro dias, com dois dias de aulas teóricas e dois dias de aulas práticas, das 8 às 17 horas, ambas oferecidas no Sine da Serra, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Todos os alunos receberão alimentação por conta da empresa.

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Limitamos o número de alunos por turma para oferecermos a qualificação de forma totalmente segura. Os alunos ficarão distantes um do outro, terão a aula prática em espaço aberto, e receberão, além da alimentação, álcool e máscara de forma gratuita, frisou a secretária.
Aline destaca que cerca de 90 profissionais que concluírem o curso serão contratados pela empresa prestadora para trabalharem em uma siderúrgica instalada na Serra. Os contratados começarão a trabalhar imediatamente. Os pedreiros selecionados vão trabalhar na construção do alto forno da siderúrgica, disse Aline.

SAIBA MAIS

  • Curso:  pedreiro refratário
  • Vagas: 90
  • Inscrições: terça (14) e quarta (15), das 8 às 17 horas
  • Atendimento por telefone:  (27) 99711-9565, 99507-3391, 99516-6972, 99882-3209, 99898-1513

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