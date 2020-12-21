2.700 casas do Moscoso podem ser regularizadas pela internet

O nome do subsecretário de Estado e a pasta ocupada foram informados de forma errada pela reportagem. O nome dele não é Octavio Guimarães e sim Carlos Cerqueira Guimarães. O cargo não é subsecretário para Assuntos Administrativos e sim de Habitação e Gestão Integrada de Projetos. A informação foi corrigida. O título da matéria que dizia que '2.700 casas do Moscoso podem ser regularizadas de graça pela internet' também foi alterado. Afirmava de forma equivocada que esses imóveis teriam direito a gratuidade. Mas eles poderão apenas ser contemplados com o serviço on-line. A informação também foi corrigida.