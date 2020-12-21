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Morar Legal

2.700 casas do Moscoso podem ser regularizadas pela internet

Casagrande assinou, nesta segunda (21), decreto que amplia o programa de regularização fundiária e anunciou projeto-piloto para documentação ser solicitada 100% de forma on-line
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 16:40

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 16:40

Vitória - ES - Obras municipais que ficarão para próxima gestão: Edifício Santa Cecília no Parque Moscoso.
Imóveis da região do Parque Moscoso serão os primeiros contemplados pelo programa Crédito: Vitor Jubini
O governador Renato Casagrande, assinou, nesta segunda-feira (21), o decreto que adequa o Programa Morar Legal, ao Novo Marco Legal (Lei Federal nº 13.465/17) de regularização fundiária. Com isso, as famílias que ocupam moradias de interesse social, e que recebem até cinco salários mínimos, receberão o Título de Legitimação de Posse de forma gratuita.
Além disso, Casagrande anunciou a implementação do projeto-piloto de requerimento da regularização 100% on-line para os proprietários de imóveis localizados no bairro Campinho do Moscoso, no Centro de Vitória. A previsão é de que, posteriormente, o serviço seja estendido para outras áreas de regularização no Estado.
No entorno do Parque Moscoso temos cerca de 2.700 imóveis que dependem de regularização fundiária, e vamos fazer esse processo todo on-line. É um serviço a mais que estamos prestando à sociedade. Já anunciei que, a partir de 1º de janeiro, não teremos mais nenhum processo físico tramitando dentro do governo. Da mesma forma, queremos ampliar os serviços on-line disponíveis, frisou Casagrande.
Conforme destacou o subsecretário de Estado de Habitação e Gestão Integrada de Projetos, Carlos Cerqueira Guimarães, a regularização dos imóveis não apenas traz segurança jurídica ao morador como também permite sua inserção no mercado de crédito, possibilitando, inclusive, que o proprietário pegue financiamentos com imóvel em garantia, se necessário.
Ele explicou que o processo será gratuito, e que o requerimento de regularização poderá ser feito todo pela internet, conforme tutorial que será disponibilizado no site da Sedurb. Nos casos em que o morador não tiver um computador com acesso à internet em casa, poderá se dirigir até a Sedurb para realizar a solicitação, por meio do espaço Morar Legal.

O QUE TRAZ O NOVO DECRETO

  • Adequação à Lei Federal nº 13.465/17;
  • Criação de núcleos informais urbanos concedendo aos municípios poderes específicos para classificar as modalidades da Regularização Fundiária e para emitir a Certificação; 
  • Parceria com os municípios capixabas para execução do Programa Morar Legal, por adesão, por meio de Termo de Compromisso e/ou convênio para apoio técnico e financeiro.

Correção

22/12/2020 - 11:30
O nome do subsecretário de Estado e a pasta ocupada foram informados de forma errada pela reportagem. O nome dele não é Octavio Guimarães e sim Carlos Cerqueira Guimarães. O cargo não é subsecretário para Assuntos Administrativos e sim de Habitação e Gestão Integrada de Projetos. A informação foi corrigida. O título da matéria que dizia que '2.700 casas do Moscoso podem ser regularizadas de graça pela internet' também foi alterado. Afirmava de forma equivocada que esses imóveis teriam direito a gratuidade. Mas eles poderão apenas ser contemplados com o serviço on-line. A informação também foi corrigida.

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