Yorkshire foge de casa em Vila Velha e família pede ajuda

Cadela da raça Yorkshire desapareceu em Jardim Asteca, Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Conhecida pelo jeito amável e caseiro, a cadela da raça Yorkshire, que atende pelo nome de Samanta, saiu de casa na Rua do Beijo, bairro Jardim Asteca, em Vila Velha, por voltas 11h30, desta segunda-feira (27) e não voltou mais.

Segundo informações do empresário Marco Antônio, um dos donos da cachorra, o animal não tem o costume de sair de casa sozinho, o que tem deixado a família bastante preocupada.

"A Samanta é uma cachorrinha muito dócil e caseira. Ela não sai sozinha. Mas o portão ficou aberto e ela saiu. Já procurei aqui nas redondezas e nem sinal dela. Minha mãe está inconsolável, não para de chorar. Meu filho de oito anos foi para a escola dizendo que não sabe como vai viver sem a Samanta", conta Marco.