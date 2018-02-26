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Desaparecida

Yorkshire foge de casa em Vila Velha e família pede ajuda

Cadela não tem costume de sair de casa e donos estão inconsoláveis com a falta de informações do sumiço do animalzinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 18:01

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 18:01

Cadela da raça Yorkshire desapareceu em Jardim Asteca, Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Conhecida pelo jeito amável e caseiro, a cadela da raça Yorkshire, que atende pelo nome de Samanta, saiu de casa na Rua do Beijo, bairro Jardim Asteca, em Vila Velha, por voltas 11h30, desta segunda-feira (27) e não voltou mais.
Segundo informações do empresário Marco Antônio, um dos donos da cachorra, o animal não tem o costume de sair de casa sozinho, o que tem deixado a família bastante preocupada.
"A Samanta é uma cachorrinha muito dócil e caseira. Ela não sai sozinha. Mas o portão ficou aberto e ela saiu. Já procurei aqui nas redondezas e nem sinal dela. Minha mãe está inconsolável, não para de chorar. Meu filho de oito anos foi para a escola dizendo que não sabe como vai viver sem a Samanta", conta Marco. 
Quem tiver alguma informação da Yorkshire, que tem entre quatro e cinco anos, pode entrar em contato com a família pelo telefone 99949-2949. 

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