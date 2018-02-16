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Sabe onde está July?

Yorkshire é levada de forma misteriosa em Linhares e dona faz apelo

A cachorrinha July, de dois anos, escapuliu da casa onde estava no bairro BH, em Linhares, e vizinhos do local viram um homem a colocando dentro de um carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 18:05

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 18:05

A yorkshire Jully foi levada por um homem em um carro preto no domingo (11), no bairro BH, em Linhares Crédito: Reprodução internet
A semana foi de muita procura e angústia para a família da artesã Marcela Oliveira. Ela, o marido e os dois filhos estavam passando o carnaval em Linhares, na casa do irmão da artesã. Junto deles, estava a cachorrinha de estimação da família, a yorkshire Jully. No entanto, o sumiço do bichinho, no último domingo (11), deixou todos sem motivo para continuar curtindo a folia. 
Segundo relatos de Marcela, todos haviam saído da casa, que fica localizada no bairro BH, onde deixaram Jully trancada. A cadela, no entanto, pulou a janela, passando por entre as grades e saiu pela rua, como conta a artesã.
"A gente havia ido para a lagoa. Jully ficou em casa justamente para não ter perigo de se perder. Mas ela nunca fica sozinha, então deve ter ficado aflita e acabou fugindo pela janela. Um senhora viu ela correndo na rua e depois um carro preto parando. A senhora disse que um homem desceu do carro, que ficou ligado, pegou a Jully e a colocou dentro do veículo. E depois disse ninguém mais viu nada". 
Moradores de Vitória, a família está ainda mais aflita por ter de procurar a Jully de longe. Por isso, Marcela tem pedido a ajuda de parentes e amigos para compartilhar em suas redes sociais o desaparecimento do animalzinho.
A yorkshire Jully foi levada por um homem em um carro preto no domingo (11), no bairro BH, em Linhares Crédito: Reprodução internet
"A gente está contando com o apoio de todo mundo para postar na internet porque não sabemos nem mais o que fazer. Tenho dois filhos, uma menina de 12 e um menino de oito. Eles estão sem chão. Não querem nem comer, é uma tristeza só. A Jully era parte da nossa família, não entendo como alguém pode ser capaz de roubar um animal dessa forma. A gente tem rezado para que pelo menos estejam tratando bem dela", desabafa.
Quem souber de alguma informação da yorkshire Jully, pode entrar em contato com Marcela Oliveira pelo telefone 99951-5678. 

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