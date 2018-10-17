Viagem no feriadão termina em mistério no ES

A Polícia Militar realiza buscas na região de, em, e, em. Roberto teria falado para a família que iria passear no feriado e visitar amigos mas, segundo a filha, ele não chegou em nenhum lugar. "A primeira linha é de que ele tenha tido um surto, embora nunca tenha acontecido. Essa viagem é algo que fugiu totalmente da rotina dele porque meu pai nunca viajou de madrugada", completou.