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Desaparecido

Viagem no feriadão termina em mistério no ES

Roberto Rosa saiu de Vitória em um Siena; buscas são realizadas em João Neiva e Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 19:02

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 19:02

Roberto Rosa foi visto pela última vez por volta das 3h30 da manhã de sexta-feira (12) ao passar pelo pedágio da BR 101, no município da Serra Crédito: Arquivo pessoal
Um construtor de 59 anos desapareceu ao viajar no feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 deste mês. Roberto Rosa foi visto pela última vez por volta das 3h30 da manhã de sexta-feira (12) ao passar pelo pedágio da BR 101, no município da Serra. A família, que pede ajuda para encontrar o homem, teve acesso às imagens das câmeras da Eco101, concessionária que administra a rodovia.
"A última vez que tivemos contato com ele foi por volta de 4h. Às 4h11 chegou uma mensagem enviada pelo celular dele, mas era algo confuso", detalhou Ana Cláudia de Almeida Rosa, de 31 anos, filha do construtor.
A Polícia Militar realiza buscas na região de Cavalinhos, em João Neiva, e Baunilha, em Colatina. Roberto teria falado para a família que iria passear no feriado e visitar amigos mas, segundo a filha, ele não chegou em nenhum lugar. "A primeira linha é de que ele tenha tido um surto, embora nunca tenha acontecido. Essa viagem é algo que fugiu totalmente da rotina dele porque meu pai nunca viajou de madrugada", completou.
Ana Cláudia informou à reportagem do Gazeta Online que duas equipes da polícia ajudam nas buscas. "Eu não tenho como agradecer. Nós vamos encontrar alguma notícia, eu só quero que isso acabe logo e da melhor maneira possível. É muito difícil, muita aflição. Só quero que se resolva logo".
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas buscas deve ligar para 99668-9271. Roberto Rosa, que morava no bairro Maria Ortiz, em Vitória, viajava em um Siena com placas ODQ 8933.
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