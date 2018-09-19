Viana

Vento derruba gaiola, calopsitas fogem e mulher pede ajuda em Viana

Aves sumiram em Marcílio de Noronha; são dois machos e uma fêmea
19 set 2018 às 18:16

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 18:16

Calopsita Pituco está desaparecido em Viana Crédito: Arquivo pessoal
Um vento forte na manhã desta quarta-feira (19), em Viana, tem tirado a calmaria da consultora de vendas Nilceia Lariú. É que ele foi capaz de derrubar uma gaiola, com cinco calopsitas dentro, que estava em sua varanda, no bairro Marcílio Noronha. Com a queda, a porta da gaiola abriu e três aves fugiram.
Frida sumiu no bairro Marcílio de Noronha, na Serra Crédito: Arquivo Pessoal
São dois machos e uma fêmea: Pituco, que está com a família há quatro anos, Apollo, que vive ali há seis, e Frida, que foi resgatada por Nilcea no seu telhado e está sob os cuidados da consultora de vendas há um ano. 
"Estou vivendo um pesadelo, nunca pensei que isso pudesse acontecer. Não sabemos mais o que fazer, já rodamos tudo, e nem 'piu' deles nas arvores ouvimos. Moramos perto do bairro Industrial", conta Nilceia.
Quem souber do paradeiro das calopsitas pode entrar em contato com Nilceia no telefone 98802-4244, ou (28) 99924-6142. 
Apollo sumiu no bairro Marcílio de Noronha, na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

