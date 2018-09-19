Vento derruba gaiola, calopsitas fogem e mulher pede ajuda em Viana

Um vento forte na manhã desta quarta-feira (19), em Viana, tem tirado a calmaria da consultora de vendas Nilceia Lariú. É que ele foi capaz de derrubar uma gaiola, com cinco calopsitas dentro, que estava em sua varanda, no bairro Marcílio Noronha. Com a queda, a porta da gaiola abriu e três aves fugiram.
São dois machos e uma fêmea: Pituco, que está com a família há quatro anos, Apollo, que vive ali há seis, e Frida, que foi resgatada por Nilcea no seu telhado e está sob os cuidados da consultora de vendas há um ano.
"Estou vivendo um pesadelo, nunca pensei que isso pudesse acontecer. Não sabemos mais o que fazer, já rodamos tudo, e nem 'piu' deles nas arvores ouvimos. Moramos perto do bairro Industrial", conta Nilceia.
Quem souber do paradeiro das calopsitas pode entrar em contato com Nilceia no telefone 98802-4244, ou (28) 99924-6142.