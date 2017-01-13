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Viu o José Luiz?

Vendedor desaparece em Vila Velha após sair para caminhar

O vizinho viu José preparando o carro, como sempre faz e indo em direção à praia

Publicado em 13 de Janeiro de 2017 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2017 às 11:39
Um vendedor desapareceu em Garanhuns, Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 6 horas. José Luiz de Jesus, de 56 anos, saiu para caminhar e, desde então, não deu mais notícias. A família busca por informações. 
O irmão Júlio Cesar de Jesus relata que o vizinho viu José no início da manhã preparando o carro, como sempre faz. "Ele saiu para caminhar, como de costume. Preparou o carro com o peixe e gelo e saiu em direção à praia. Após isso, não foi mais visto", conta.
Quem notou o desaparecimento foi o outro irmão, que havia marcado de comer um peixe com José na parte da tarde. "Ele ligou para José, só que o telefone estava desligado. Então, nos comunicou. Meu irmão é super responsável, sempre correto com os horários. Isso nunca aconteceu antes".
A família está procurando por vários bairros da região e divulgando em redes sociais. "Meu sobrinho foi providenciar cartazes. Nós fomos à várias delegacias, hospitais e no Departamento Médico Legal". 
José tem 1,60m, cavanhaque e saiu de bermuda e camiseta. Quem tiver alguma informação pode falar com a família nos telefones (27) 996280257 e (27) 988170112 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas pelo número (27)3137-9065.

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