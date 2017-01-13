Vendedor desaparece em Vila Velha após sair para caminhar

Um vendedor desapareceu em Garanhuns, Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 6 horas. José Luiz de Jesus, de 56 anos, saiu para caminhar e, desde então, não deu mais notícias. A família busca por informações.

O irmão Júlio Cesar de Jesus relata que o vizinho viu José no início da manhã preparando o carro, como sempre faz. "Ele saiu para caminhar, como de costume. Preparou o carro com o peixe e gelo e saiu em direção à praia. Após isso, não foi mais visto", conta.

Quem notou o desaparecimento foi o outro irmão, que havia marcado de comer um peixe com José na parte da tarde. "Ele ligou para José, só que o telefone estava desligado. Então, nos comunicou. Meu irmão é super responsável, sempre correto com os horários. Isso nunca aconteceu antes".

A família está procurando por vários bairros da região e divulgando em redes sociais. "Meu sobrinho foi providenciar cartazes. Nós fomos à várias delegacias, hospitais e no Departamento Médico Legal".