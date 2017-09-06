Universitário sai para sacar dinheiro e desaparece em Vitória

Atualização: o jovem foi encontrado e se encontra junto à família.

João Vitor Ribeiro está desaparecido desde o dia 4 de setembro Crédito: Reprodução/Instagram

O estudante de Educação Física João Vitor Ribeiro, de 21 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (4). O jovem foi visto pela última vez por volta das 14h10 horas, em Jardim da Penha, Vitória, onde mora com a família. Desde então, não deu mais notícias.

A família de João Vitor Ribeiro fez uma campanha nas redes sociais para encontrá-lo Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com o amigo do jovem, Caíque Mazoco Pereira, o jovem teria dito aos familiares que iria até uma Casa Lotérica fazer um saque e depois encontraria uma amiga.

"O João Vitor é uma pessoa muito tranquila. Até onde sei, ele não tem histórico de desaparecer. Estamos todos muito preocupados. Assim como a família, estamos em busca de notícias deles", comenta.

A família de João Vitor iniciou uma campanha pelas redes sociais e está fazendo buscas desde a tarde desta quarta-feira (06).