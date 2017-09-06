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Viu o João Vitor?

Universitário sai para sacar dinheiro e desaparece em Vitória

João Vitor foi visto pela última em Jardim da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2017 às 20:37

Publicado em 06 de Setembro de 2017 às 20:37

Atualização: o jovem foi encontrado e se encontra junto à família. 
João Vitor Ribeiro está desaparecido desde o dia 4 de setembro Crédito: Reprodução/Instagram
O estudante de Educação Física João Vitor Ribeiro, de 21 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (4). O jovem foi visto pela última vez por volta das 14h10 horas, em Jardim da Penha, Vitória, onde mora com a família. Desde então, não deu mais notícias.
A família de João Vitor Ribeiro fez uma campanha nas redes sociais para encontrá-lo Crédito: Arquivo Pessoal
De acordo com o amigo do jovem, Caíque Mazoco Pereira, o jovem teria dito aos familiares que iria até uma Casa Lotérica fazer um saque e depois encontraria uma amiga.
"O João Vitor é uma pessoa muito tranquila. Até onde sei, ele não tem histórico de desaparecer. Estamos todos muito preocupados. Assim como a família, estamos em busca de notícias deles", comenta.
A família de João Vitor iniciou uma campanha pelas redes sociais e está fazendo buscas desde a tarde desta quarta-feira (06). 
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