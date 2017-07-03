Três adolescentes desaparecem e polícia investiga o caso

Três adolescentes de Sooretama, no Norte do Estado, estão desaparecidos desde sábado (1°). Familiares informaram à Polícia Civil que Ellen Saory, 13 anos, Érica Matos Rocha, 14, e Guilherme Batista Souza, 15, foram vistos pela última vez na sexta-feira (30).
As mães disseram à polícia que Érica foi dormir na casa de Ellen na sexta-feira (30) à noite e, na manhã de sábado (1º), a mãe de Érica foi procurá-la na casa da amiga da adolescente. Ao irem ao quarto de Ellen, as duas já não estavam mais lá. Já Guilherme estava na casa dele na sexta-feira à noite, mas na manhã de sábado havia sumido.
As famílias registraram o desaparecimento dos três no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares e agora a Delegacia de Sooretama trabalha no caso para localizar os jovens. Ainda não se sabe o paradeiro deles. Quem tiver informações sobre os adolescentes pode entrar em contato com a polícia através dos telefones 181 ou 190.