Três adolescentes desaparecem e polícia investiga o caso

As mães disseram à polícia que Érica foi dormir na casa de Ellen na sexta-feira (30) à noite e, na manhã de sábado (1º), a mãe de Érica foi procurá-la na casa da amiga da adolescente. Ao irem ao quarto de Ellen, as duas já não estavam mais lá. Já Guilherme estava na casa dele na sexta-feira à noite, mas na manhã de sábado havia sumido.