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Desaparecidos

Três adolescentes desaparecem e polícia investiga o caso

Ellen Saory, Érica Matos Rocha e Guilherme Batista de Souza foram vistos pela última vez na sexta-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2017 às 20:30

Publicado em 03 de Julho de 2017 às 20:30

Somente a foto de Guilherme Batista Souza foi divulgada Crédito: Facebook
Três adolescentes de Sooretama, no Norte do Estado, estão desaparecidos desde sábado (1°). Familiares informaram à Polícia Civil que Ellen Saory, 13 anos, Érica Matos Rocha, 14, e Guilherme Batista Souza, 15, foram vistos pela última vez na sexta-feira (30). 
As mães disseram à polícia que Érica foi dormir na casa de Ellen na sexta-feira (30) à noite e, na manhã de sábado (1º), a mãe de Érica foi procurá-la na casa da amiga da adolescente. Ao irem ao quarto de Ellen, as duas já não estavam mais lá. Já Guilherme estava na casa dele na sexta-feira à noite, mas na manhã de sábado havia sumido.
As famílias registraram o desaparecimento dos três no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares e agora a Delegacia de Sooretama trabalha no caso para localizar os jovens. Ainda não se sabe o paradeiro deles. Quem tiver informações sobre os adolescentes pode entrar em contato com a polícia através dos telefones 181 ou 190.
> Veja outros casos de pessoas desaparecidas

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