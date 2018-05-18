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Desaparecidas

Tia e sobrinha adolescentes desaparecem a caminho de escola na Serra

Ana Carolina Galiza da Silva, de 16 anos, é tia de Sthefany da Silva Santos, de 15 anos. Ambas seguiam juntas para a escola na Serra

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 21:33
Tia e sobrinha saem para ir à escola, não assistem aula e família procura polícia Crédito: Arquivo Pessoal
Duas estudantes saíram de casa no Planalto Serrano, na Serra, por volta das 12h30 da última terça-feira (15) e não deram mais notícias aos familiares. Ana Carolina Galiza da Silva, de 16 anos, é tia de Sthefany da Silva Santos, de 15 anos. Ambas seguiam juntas para a escola João Antunes, no mesmo bairro que residem, no entanto não entraram na instituição de ensino e também não foram mais vistas.
O pai de Ana Carolina, João Bosco da Silva, procurou a polícia nesta quinta-feira (17) para registrar o sumiço das estudantes. Ele disse que já tentou diversas vezes ligar para o telefone das duas meninas, mas nenhuma delas atendeu aos chamados.
"A Ana Carolina saiu vestida com o uniforme da escola e a Sthefani, que mora com a mãe dela em outra casa, foram para a escola juntas, mas não entraram para assistir às aulas. Elas nunca tinham sumido antes. A suspeita é que elas tenham fugido, mas eu não sei o que pensar. A gente liga para o telefone delas, mas elas não atendem", disse João Bosco.
Quem souber de alguma informação sobre as estudantes pode ligar no telefone 9 9889-6854 ou no disque denúncia no 181. 

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