Tia e sobrinha adolescentes desaparecem a caminho de escola na Serra

Tia e sobrinha saem para ir à escola, não assistem aula e família procura polícia Crédito: Arquivo Pessoal

Duas estudantes saíram de casa no Planalto Serrano, na Serra, por volta das 12h30 da última terça-feira (15) e não deram mais notícias aos familiares. Ana Carolina Galiza da Silva, de 16 anos, é tia de Sthefany da Silva Santos, de 15 anos. Ambas seguiam juntas para a escola João Antunes, no mesmo bairro que residem, no entanto não entraram na instituição de ensino e também não foram mais vistas.

O pai de Ana Carolina, João Bosco da Silva, procurou a polícia nesta quinta-feira (17) para registrar o sumiço das estudantes. Ele disse que já tentou diversas vezes ligar para o telefone das duas meninas, mas nenhuma delas atendeu aos chamados.

"A Ana Carolina saiu vestida com o uniforme da escola e a Sthefani, que mora com a mãe dela em outra casa, foram para a escola juntas, mas não entraram para assistir às aulas. Elas nunca tinham sumido antes. A suspeita é que elas tenham fugido, mas eu não sei o que pensar. A gente liga para o telefone delas, mas elas não atendem", disse João Bosco.