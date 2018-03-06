Teve terremoto? Capixabas relatam tremor durante tempestade de raios

Por conta dana noite desta segunda-feira (5), muitos internautas dorelataram que sentiram a terra tremer e questionaram se poderiam ser terremotos. Para responder a dúvida de muita gente, o professor de engenharia civil e responsável pelo laboratório de Geotecnia do Solo da Universidade Federal do Espírito Santo, Patrício José Pires, explicou o que poderia ser esse tremor relatado por muitos capixabas nas redes sociais.

"Levando em consideração os relatos destas pessoas, é possível, sim, que elas tenham sentindo um tremor, mas não devido a terremotos, e sim às descargas elétricas. Mas se isso aconteceu é algo com intensidade muito pequena que nem pode ser medida nas escalas de terremotos, por exemplo. Esses tremores causados por descargas elétricas não são capazes de danificar estruturas. Por exemplo, quando há um raio - que é a luz, e depois vem o trovão - que é a onda sonora - podemos muitas vezes observar que, dependendo da intensidade do barulho, o vidro da janela de casa, do carro, treme. E o que aconteceu com eles nesta segunda-feira, pelo visto, segue esta mesma linha", explica.