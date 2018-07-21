Servente de obras desaparece no interior de Cachoeiro

Vitor é casado e tem uma filha de um ano Crédito: Reprodução

Um servente de obras está desaparecido há quase uma semana. Ele mora no distrito de Itaoca Pedra, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A família está preocupada com a falta de notícias do Vitor Bucker do Nascimento, 19 anos.

A mãe de Vitor, a cuidadora Vanusa Bucker de Andrade, 41 anos, contou que ele mora no distrito com a família - esposa e a filha. 1 ano. Ele foi visto pela última vez na manhã de segunda-feira (16).

Fui trabalhar e vi ele às 7h45, depois não tive mais notícias e contato com ele. Eu procuro a minha nora, mas ela fala que não sabe onde ele está. Ele estava meio triste, estranho, mas não chegou a comentar que queria sair daqui, contou.

O pai de Vitor procurou a Polícia Civil para registrar o desaparecimento. As investigações seguem e até o momento a família não recebeu nenhuma notícia sobre o paradeiro do jovem. Já fomos em hospitais e na polícia. Eu não consigo nem trabalhar de tanta preocupação. Só queria saber onde ele está, que ele me dissesse: tô aqui mãe.