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Viu o Vitor?

Servente de obras desaparece no interior de Cachoeiro

Vitor Bucker do Nascimento foi visto pela última vez segunda-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 17:37

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 17:37

Vitor é casado e tem uma filha de um ano Crédito: Reprodução
Um servente de obras está desaparecido há quase uma semana. Ele mora no distrito de Itaoca Pedra, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A família está preocupada com a falta de notícias do Vitor Bucker do Nascimento, 19 anos.
A mãe de Vitor, a cuidadora Vanusa Bucker de Andrade, 41 anos, contou que ele mora no distrito com a família - esposa e a filha. 1 ano. Ele foi visto pela última vez na manhã de segunda-feira (16).
Fui trabalhar e vi ele às 7h45, depois não tive mais notícias e contato com ele. Eu procuro a minha nora, mas ela fala que não sabe onde ele está. Ele estava meio triste, estranho, mas não chegou a comentar que queria sair daqui, contou.
O pai de Vitor procurou a Polícia Civil para registrar o desaparecimento. As investigações seguem e até o momento a família não recebeu nenhuma notícia sobre o paradeiro do jovem. Já fomos em hospitais e na polícia. Eu não consigo nem trabalhar de tanta preocupação. Só queria saber onde ele está, que ele me dissesse: tô aqui mãe.
Quem souber qualquer notícia pode ligar para a polícia (Disque - Denúncia 181) ou para Vanusa (28) 999383742.

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