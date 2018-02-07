Resultado do Carnaval de Vitória gera memes na internet

A Mocidade Unida da Glória (MUG), que ganhou o carnaval de Vitória deste ano, ainda celebrava o último 10 do quesito bateria na apuração dos votos, quando a internet já estava garantindo a risada dos capixabas com os memes sobre a festa.
A girafa da Boa Vista, escola que ficou em segundo lugar este ano, foi a protagonista das brincadeiras. A escultura foi roubada de um dos carros alegóricos após o desfile na madrugada do último domingo (4). Resgatada, a girafa marcou presença na apuração das notas realizada na tarde desta quarta-feira (7), no Clube Álvares Cabral, na Capital. Nas redes sociais, os internautas compartilharam memes engraçados. Veja: