Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval 2018

Resultado do Carnaval de Vitória gera memes na internet

Mocidade Unida da Glória foi a grande vencedora do Carnaval de Vitória e internautas aproveitaram para compartilhar bom humor na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 19:42

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 19:42

A Mocidade Unida da Glória (MUG), que ganhou o carnaval de Vitória deste ano, ainda celebrava o último 10 do quesito bateria na apuração dos votos, quando a internet já estava garantindo a risada dos capixabas com os memes sobre a festa.
A girafa da Boa Vista, escola que ficou em segundo lugar este ano, foi a protagonista das brincadeiras. A escultura foi roubada de um dos carros alegóricos após o desfile na madrugada do último domingo (4). Resgatada, a girafa marcou presença na apuração das notas realizada na tarde desta quarta-feira (7), no Clube Álvares Cabral, na Capital. Nas redes sociais, os internautas compartilharam memes engraçados. Veja:
Vitória da MUG gera memes na internet Crédito: Reprodução Internet
Meme da girafa Crédito: Internauta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados