Rainha de bateria da Boa Vista é a preferida do público no carnaval

Kayra Xavier foi a preferida dos internautas do Gazeta Online entre as rainhas de bateria Crédito: Boa Vista/Divulgação

Os capixabas ainda vivem a expectativa da apuração que vai definir a escola campeã do Carnaval de Vitória, nesta quarta-feira (7), às 15h, com transmissão ao vivo pelo Gazeta Online. Mas, antes, nossos internautas já elegeram a rainha preferida que vem à frente da bateria. Kayra Xavier, da Boa Vista, foi a grande vencedora com 2383 votos, somando 33% do total. Em segundo lugar, com uma diferença de 173 votos, ficou Luiza Monteiro, da Jucutuquara.

Kayra tem apenas 21 anos e desfila no carnaval capixaba desde os sete. À frente da bateria, esta é sua segunda vez. Em 2017, a passista representou a São Torquato. Sobre o resultado da enquete, Kayra demonstrou satisfação e sensação de dever cumprido, já que ela teve apenas duas semanas para se preparar para o cargo que é um dos mais visados de uma escola de samba.

"Estou muito feliz com a notícia. Muito honrada, porque passei por alguns problemas nos dias que antecederam ao desfile. Eu fui convidada para ser rainha de bateria quando faltavam 15 dias para o desfile. Corremos para fazer a fantasia, e deu tudo certo. Mas uma semana antes, eu torci meu pé e tive que fazer um intensivo para me recuperar a tempo de ir para a avenida. Então esse resultado me deixa realmente muito feliz", comenta.

A estudante de Direito conta ainda que fez campanha na internet e boca a boca para que mais pessoas pudessem ajudá-la a levar este título. E, pelo jeito, a união fez a força.

"Minha família, meus amigos, minha chefe, enfim, estávamos todos envolvidos na votação. Muita gente votou em mim. Só tenho a agradecer o carinho de todos."

Além desta coroação, Kayra agora aguarda a decisão dos jurados, na expectativa de ver sua escola ser bicampeã do carnaval capixaba, já que em 2017 a Boa Vista foi a grande vencedora.

"Nós fizemos um desfile muito bonito, organizado, que contagiou o público. Espero que os jurados tenham sido contagiados também e que a gente leve mais esse título".

A enquete do Gazeta Online, criada no último domingo (4), foi encerrada nesta terça-feira (6) às 14h30. Fique ligado na transmissão da apuração das notas oficiais do Carnaval de Vitória a partir das 15h desta quarta-feira.

Internautas do Gazeta Online escolheram melhor rainha de bateria do carnaval capixaba 2018 Crédito: Reprodução Internet