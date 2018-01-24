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Bebês a bordo

Quase um time de futebol: conheça a família capixaba com 10 grávidas

A maioria das mamães é de primeira viagem. As grávidas fizeram até um grupo no whatsApp para troca de informações e dicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 21:28

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 21:28

Família capixaba chegou a ter 10 grávidas no mesmo período Crédito: Arquivo pessoal
Quem tem grávida na família sabe que pelo menos por nove meses a futura mamãe vai ser o centro das atenções nas festas e reuniões da parentada. Mas quando se tem quase um time de futebol de mulheres grávidas no mesmo círculo fica até difícil de saber quem será a bajulada da vez. E isso está acontecendo na família Loureiro, de Vitória. Ela chegou a ter dez mulheres grávidas ao mesmo tempo, mas como uma ganhou neném recentemente, agora são nove com 'barrigão'.
Uma das contempladas é a dona de casa Marrie Deboni, de 37 anos. Marrie já está na segunda gestação, e espera há 25 semanas o Samuel. A maioria das mamães, no entanto, é de primeira viagem. Marrie conta que as grávidas têm um grupo no WhatsApp para trocar informações, dicas e conselhos sobre o momento singular que estão vivenciando.
"A gente se ajuda no grupo, manda reportagens sobre gravidez, amamentação, damos conselhos e até indicações de promoções de roupinhas e fraldas. Está sendo bem divertido esse monte de mamãe juntas na mesma família", relata.
Durante os encontros familiares, as grávidas chamam a atenção dos parentes e de convidados que ficam impressionados de ver tanta barriga no mesmo local.
"Quando estamos reunidos em festas, eventos da família, é muito engraçado quando chega algum convidado que não sabe da história. Todo mundo comenta, se impressiona de ver tanta grávida junta".
À exceção de uma grávida, que mora em Aracruz, todas residem em Vitória. A mais nova tem 26 anos e a mais velha da turma tem 39. 

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