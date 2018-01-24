Quase um time de futebol: conheça a família capixaba com 10 grávidas

Família capixaba chegou a ter 10 grávidas no mesmo período Crédito: Arquivo pessoal

Quem tem grávida na família sabe que pelo menos por nove meses a futura mamãe vai ser o centro das atenções nas festas e reuniões da parentada. Mas quando se tem quase um time de futebol de mulheres grávidas no mesmo círculo fica até difícil de saber quem será a bajulada da vez. E isso está acontecendo na família Loureiro, de Vitória. Ela chegou a ter dez mulheres grávidas ao mesmo tempo, mas como uma ganhou neném recentemente, agora são nove com 'barrigão'.

Uma das contempladas é a dona de casa Marrie Deboni, de 37 anos. Marrie já está na segunda gestação, e espera há 25 semanas o Samuel. A maioria das mamães, no entanto, é de primeira viagem. Marrie conta que as grávidas têm um grupo no WhatsApp para trocar informações, dicas e conselhos sobre o momento singular que estão vivenciando.

"A gente se ajuda no grupo, manda reportagens sobre gravidez, amamentação, damos conselhos e até indicações de promoções de roupinhas e fraldas. Está sendo bem divertido esse monte de mamãe juntas na mesma família", relata.

Durante os encontros familiares, as grávidas chamam a atenção dos parentes e de convidados que ficam impressionados de ver tanta barriga no mesmo local.

"Quando estamos reunidos em festas, eventos da família, é muito engraçado quando chega algum convidado que não sabe da história. Todo mundo comenta, se impressiona de ver tanta grávida junta".