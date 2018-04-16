Publicitário se comove com homem carregando cachorro em alagamento

Internauta registra cena comovente durante alagamento em Vila Velha Crédito: Leonardo Aquino /Internauta

Em meio a tanta água, carro e trânsito, uma cena que se passou no centro de Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (16) próximo à avenida Luciano das Neves, chamou a atenção de um internauta do Gazeta Online. O publicitário Leonardo Aquino registrou o momento em que um senhor, com a água na altura dos joelhos, carregava no colo um cachorro da raça chow chow.

"Não conheço aquele senhor nem consegui ver para onde ele estava indo, mas me chamou a atenção o fato de ele estar com um chow chow no colo, que é um cachorro grande e pesado, deve pesar uns 15 quilos, no meio daquela água toda. Provavelmente foi para tirar o cão de casa e levá-lo para um lugar mais seguro. É uma cena comovente", comenta o internauta.

E a previsão é de que a chuva vai continuar. A Defesa Civil Estadual emitiu alerta par a as principais cidades da Grande Vitória. Com a chuva que cai desde a madrugada desta segunda-feira (16), há risco de deslizamento e a orientação é que a população evite áreas de risco e busque abrigo em locais seguros.