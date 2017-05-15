Promotora de vendas desaparece após sair do trabalho em Cariacica

Foto: Arquivo Pessoal Daniela de Carvalho desapareceu após sair do trabalho, no bairro Cruzeiro do Sul

Atualização: a promotora de vendas reapareceu na manhã desta segunda-feira (15), na casa da irmã, na Serra. Segundo o marido da vítima, ela está muito triste e deu como motivo para o desaparecimento o estresse com o trabalho.

Uma promotora de vendas desapareceu após sair do trabalho em um supermercado do bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na tarde de sábado (13), por volta das 15 horas. Desde então Daniela de Carvalho, de 32 anos, não foi mais vista.

Segundo o motorista Erasmo da Rocha, amigo da família, o motivo do desaparecimento ainda é um mistério para todos. Ele conta que Daniela é uma pessoa ótima e nunca teve problemas com ninguém.

Muito abalado, o marido de Daniela não conseguiu conversar com a reportagem. A promotora, que é moradora do bairro Santa Fé, em Cariacica, estava vestida com o uniforme da empresa: uma calça vermelha e uma blusa branca. Ela tem duas filhas, de 6 e 2 anos.