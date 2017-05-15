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Angústia

Promotora de vendas desaparece após sair do trabalho em Cariacica

Daniela de Carvalho, de 32 anos, foi vista pela última vez na tarde de sábado (13), no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2017 às 23:42

Publicado em 14 de Maio de 2017 às 23:42

Foto: Arquivo Pessoal

Daniela de Carvalho desapareceu após sair do trabalho, no bairro Cruzeiro do Sul
Atualização: a promotora de vendas reapareceu na manhã desta segunda-feira (15), na casa da irmã, na Serra. Segundo o marido da vítima, ela está muito triste e deu como motivo para o desaparecimento o estresse com o trabalho.
Uma promotora de vendas desapareceu após sair do trabalho em um supermercado do bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na tarde de sábado (13), por volta das 15 horas. Desde então Daniela de Carvalho, de 32 anos, não foi mais vista. 
Segundo o motorista Erasmo da Rocha, amigo da família, o motivo do desaparecimento ainda é um mistério para todos. Ele conta que Daniela é uma pessoa ótima e nunca teve problemas com ninguém.
Muito abalado, o marido de Daniela não conseguiu conversar com a reportagem. A promotora, que é moradora do bairro Santa Fé, em Cariacica, estava vestida com o uniforme da empresa: uma calça vermelha e uma blusa branca. Ela tem duas filhas, de 6 e 2 anos. 
A família realizou um boletim de ocorrência e espera por informações sobre a promotora de vendas. 

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