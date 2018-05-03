Professora registra frio de 9ºC em Conceição do Castelo

Internauta registra 9º C em Conceição do Castelo quarta-feira (02) Crédito: Eliana Caiado/Internauta

Ainda estamos na outono, mas já tem capixaba sentindo muito frio no Espírito Santo. Na região Serrana, uma família que tem uma propriedade em Conceição do Castelo registrou na manhã desta quarta-feira (2) 9ºC, quando o relógio marcava 5h40.

A propriedade da família Caiado fica no limite com a cidade de Brejetuba. A professora Eliana Caiado contou que ano passado já presenciou 5ºC no local. E nesta quarta-feira o frio se manteve bem intenso, como ela contou.

"Eu sempre acordo cedo e hoje quando conferi o termômetro vi que estava marcando 9ºC. Aqui está muito frio. A gente tem que ficar bem agasalhado para aguentar. Estou de gorro, blusa e sapatinho de lã. Aqui faz ainda mais frio que em Venda Nova, porque é mais alto que lá", disse Eliana, que mora em Guarapari, mas tem o costume de passar os finais de semana e feriados no local.

O Climatempo, no entanto, não confirmou a marcação de 9ºC em Conceição do Castelo porque o instituto não tem base de medição na localidade. Em Venda Nova, cidade mais perto em que o Climatempo possui medição, foi registrado às 6h desta quarta-feira 11,3ºC.