Professora desaparecida é encontrada em terminal de Vila Velha

Uma professora de 38 anos que havia desaparecido nesta segunda-feira (26) foi encontrada nesta quarta (28) no Terminal de Vila Velha. Segundo o marido de Vanessa Pinheiro, ela estava confusa, fraca e bastante debilitada.
"Acabamos de encontrá-la. Estamos em família, dando uma assistência, ela está muito fraca", disse Ivan Luis Correa da Silva, de 41 anos.
Vanessa tinha saído de casa por volta das 18h para ir à academia, e, desde então, não tinha retornado para casa. A professora sofre com depressão; ela também é chefe de um grupo de escoteiros em Vila Velha.
"Uma amiga que trabalhou com ela a viu, sabia do sumiço e nos contatou. Agora, ela vai descansar e se recuperar bem. Muito obrigado pela ajuda", agradeceu.