Professora desaparecida é encontrada em terminal de Vila Velha

Vanessa Pinheiro foi encontrada no Terminal de Vila Velha esta quarta-feira (28) Crédito: Divulgação

havia desaparecido nesta segunda-feira (26) foi encontrada nesta quarta (28) no Terminal de Vila Velha. Segundo o marido de Vanessa Pinheiro, ela estava confusa, fraca e bastante debilitada. Uma professora de 38 anos quefoi encontrada nesta quarta (28) no Terminal de Vila Velha. Segundo o marido de Vanessa Pinheiro, ela estava confusa, fraca e bastante debilitada.

"Acabamos de encontrá-la. Estamos em família, dando uma assistência, ela está muito fraca", disse Ivan Luis Correa da Silva, de 41 anos.

Vanessa tinha saído de casa por volta das 18h para ir à academia, e, desde então, não tinha retornado para casa. A professora sofre com depressão; ela também é chefe de um grupo de escoteiros em Vila Velha.