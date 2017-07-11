Professor universitário está desaparecido há 3 dias no Pico da Bandeira

O professor universitário Antonio Teodoro Dutra Júnior, 43 anos, desapareceu no último sábado (8) na trilha do Parque do Caparaó que dá acesso ao Pico da Bandeira, pelo lado do Espírito Santo.

Antônio estava acompanhado de um amigo quando se perdeu na trilha. O amigo do professor conseguiu deixar o parque no domingo e avisou na portaria do local que Antônio continuava perdido.

Na manhã desta segunda (10), brigadistas com apoio do Corpo de Bombeiros e Minas Gerais e Espírito Santo iniciaram as buscas, que foram retomadas na manhã desta terça (11). O irmão do professor está no parque acompanhando a situação. Equipes estão percorrendo a trilha em busca de Antônio.

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