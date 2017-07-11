Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parque do Caparaó

Professor universitário está desaparecido há 3 dias no Pico da Bandeira

Equipes estão percorrendo a trilha em busca de Antonio Teodoro Dutra Júnior, 43 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2017 às 16:30

Publicado em 11 de Julho de 2017 às 16:30

O professor universitário Antonio Teodoro Dutra Júnior, 43 anos, desapareceu no último sábado (8) na trilha do Parque do Caparaó que dá acesso ao Pico da Bandeira, pelo lado do Espírito Santo.
Antônio estava acompanhado de um amigo quando se perdeu na trilha. O amigo do professor conseguiu deixar o parque no domingo e avisou na portaria do local que Antônio continuava perdido.
> Estudante é resgatada de helicóptero após passar mal no Pico da Bandeira
Na manhã desta segunda (10), brigadistas com apoio do Corpo de Bombeiros e Minas Gerais e Espírito Santo iniciaram as buscas, que foram retomadas na manhã desta terça (11). O irmão do professor está no parque acompanhando a situação. Equipes estão percorrendo a trilha em busca de Antônio.
Leia também 
- Estudante é resgatada de helicóptero após passar mal no Pico da Bandeira
Em uma postagem no Facebook, feita há 19 horas, o irmão do professor, Allisson Teodoro, pede ajuda nas buscas por Antonio. "Amigos, este é meu irmão. Ele está desaparecido no Pico da Bandeira desde sábado (8). Se alguém tiver alguma informação, favor entrar em contato. Desde já a família agradece", diz a publicação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados