Professor que estava desaparecido é encontrado no Parque do Caparaó

Antonio Teodoro Dutra Júnior desapareceu no último sábado (8) Crédito: Reprodução

Após quatro dias de buscas, o professor universitário Antônio Teodoro Dutra Júnior, de 43 anos, foi encontrado. Ele desapareceu na madrugada de domingo (09) na trilha do Parque do Caparaó. A família acompanhava os trabalhos de voluntários, bombeiros e cães farejadores.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Guaçuí. O professor foi encontrado por volta das 12h40, lúcido e caminhando, porém, longe das trilhas do Caparaó, próximo a Ibitirama. Familiares estão em um dos terreiros do parque acompanhando o resgate. O professor será encaminhado a um hospital, que ainda não foi informado aos militares do batalhão.