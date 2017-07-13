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Boa notícia

Professor que estava desaparecido é encontrado no Parque do Caparaó

Antônio Teodoro Dutra Júnior, de 43 anos, desapareceu na madrugada de domingo (09) na trilha do Parque do Caparaó
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2017 às 16:55

Publicado em 13 de Julho de 2017 às 16:55

Antonio Teodoro Dutra Júnior desapareceu no último sábado (8) Crédito: Reprodução
Após quatro dias de buscas, o professor universitário Antônio Teodoro Dutra Júnior, de 43 anos, foi encontrado. Ele desapareceu na madrugada de domingo (09) na trilha do Parque do Caparaó. A família acompanhava os trabalhos de voluntários, bombeiros e cães farejadores.
A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Guaçuí. O professor foi encontrado por volta das 12h40, lúcido e caminhando, porém, longe das trilhas do Caparaó, próximo a Ibitirama. Familiares estão em um dos terreiros do parque acompanhando o resgate. O professor será encaminhado a um hospital, que ainda não foi informado aos militares do batalhão.
O professor universitário acessou o parque pelo lado capixaba com um grupo de 32 pessoas no sábado, com previsão de subida no domingo. No total, 39 homens entre militares do Estado e de Minas Gerais, brigadistas e voluntários fizeram parte da equipe que percorreu a área do parque em busca do professor.

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